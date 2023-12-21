Brent petrolün varil fiyatı 79,67 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 80 dolar seviyesini aşan Brent petrol, 79,70 dolardan günü tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.50 itibarıyla 79,64 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,04 dolardan alıcı buldu. Ural Petrolün fiyatı ise 61,82 doları gördü.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki talep düşüşüne yönelik veriler petrolün aşağı yönlü seyrine neden oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarını geçen hafta açıklamıştı. Buna göre geçen hafta yaklaşık 2 milyon 900 bin varil artışla 443 milyon 700 bin varil seviyesine yükselmişti. Piyasa beklentisi, stokların 939 bin varil artacağı yönündeydi. Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 700 bin varil artarak 226 milyon 700 bin varile çıktı.

ABD dolarına endeksli petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin açıklamaları yatırımcıların Noel tatilinden önce varlıklarını azaltmak istemesiyle de düştü.

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının etkisiyle zengin petrol kaynağına sahip Orta Doğu'da gerginlik artarken, Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan eylemler petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor.

Husilerin Kızıldeniz saldırılarıyla birlikte deniz ticaretinin istikamet değiştirmesi fiyatlamalarda etkili oldu.