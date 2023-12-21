BDDK'dan flaş kredi kararı. Her şey sil baştan

BDDK'dan bankalarda kredi açma yetkisiyle ilgili flaş bir karara imza attı. Bankaların Yönetim Kurulları bundan sonra kredi açma yetkisi esas itibarıyla uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak ve gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Kararla birlikte Yönetim kurulu kredi açma yetkisini teşkil edeceği kredi komitesine veya genel müdürlüğe devredebilecek. Kredi talebinde bulunanların mali tahlil ve istihbarat raporlarının ekli olması zorunlu olacak.

KREDİ AÇMADA YETKİ

Yönetim Kurulu, gerçek ve tüzel kişiye açılacak kredilerde sınırın tespitinde yetkili olacak. Yönetim Kurulu bu yetkiyi en fazla kredi komitesine özkaynakların ancak yüzde 10'unu devredebilecek. Genel Müdürlüğü yüzde biri tutarındaki kredi açma yetkisini devredebilecek.

Yönetim kurulunca yetkinin, kredinin tutarı, cinsi, alınacak teminat başta olmak üzere kredi açılmasında mutaden tespiti gereken hususları içerecek şekilde kapsam ve sınırlarının açık ve ayrıntılı olarak belirlenmiş ve yazılı biçimde, kredi açılmadan önce devredilmiş olması gerekecek.

Kredi açma yetkisini haiz olanlar, kendileri ile eş ve velâyeti altındaki çocuklarının veya bunlarla risk grubu oluşturan diğer gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu kredi işlemlerine ilişkin değerlendirme ve karar verme aşamalarında yer alamayacak ve bu hususu yazılı olarak denetim komitesine bildirecek.

RİSK GRUBU

Bankanın dâhil olduğu risk grubu ve Kanunun 50'nci maddesinin birinci fıkrası uygulanacak. Onay ve iş akış süreçleri yönetim kurulunca yazılı olarak belirlenecek. Kredilendirme ve diğer işlemlerde aranan koşulların bu işlemlere ilişkin tahsis, ödeme, teminatlandırma dâhil tüm aşamalarda piyasa koşullarından farklılık arz etmemesi gerekecek.

YABANCI BANKALAR

Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı bankalarda kredi komitesi kurulması halinde, müdürler kurulu aynı zamanda kredi komitesi görevini yürütecek.

KREDİDE SINIRLAMA

Tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi teminat oranının azami sınırı, dördüncü fıkra uyarınca belirlenecek. Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesinin Kurul veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılması ve sınırlamada bu değerlerin kullanılması zorunlu olacak.

Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi teminat oranının azami sınırı,dördüncü fıkra uyarınca belirlenecek. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınacak.

Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684'üncü maddesinde düzenlenen, tüketici kredilerinde ve tüketici kredilerinin yeniden yapılandırılmasında uygulanacak azami vade dördüncü fıkra uyarınca belirlenecek.