Brent petrolün varil fiyatı 79,73 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dün 79,87 dolara kadar çıktıktan sonra 79,54 dolarda kapandı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.59 itibarıyla yüzde 0,23 artışla 79,73 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,24 dolara çıktı. Petrol fiyatları, Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’de gemilere saldırmasına karşı artan kaygılar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceği tahminleriyle yükselişe geçti.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, X sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, Kızıldeniz’de insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesi düşürdüğünü duyurdu. Bu olay, bölgedeki gerginliği artırdı ve petrol fiyatlarını yukarı çekti. Bazı küresel nakliye firmalarının Kızıldeniz sevkiyatlarını sürdüreceklerini açıklamaları ise bölgedeki savaşın gemi ticaretine çok fazla zarar vermeyeceği beklentilerini güçlendirdi ve petrol fiyatlarının yükselişini frenledi.

Uzmanlar, Kızıldeniz’de nakliye sorunlarının azalmasına rağmen Orta Doğu’da yükselen gerilimin, özellikle İran’ın olası müdahalesine yönelik kaygıların fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini söylüyor. Fed’in 2 yıldır süren enflasyonla mücadelesinde sona yaklaştığına ilişkin beklentiler de fiyatların yükselişinde rol oynuyor. Analistler, bugün ABD’de açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcılara ekonomideki duruma ilişkin ipucu vereceğini belirtiyor.

ABD’DE TALEP ZAYIFLIĞI SÜRÜYOR

Öte yandan, ABD’nin ticari ham petrol stoklarının arttığına dair öngörü, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkede talebin zayıf kaldığına işaret ederek fiyatların yükselişini sınırladı. Amerikan Petrol Enstitüsünün açıkladığı verilere göre, ABD’de ham petrol arzı geçen hafta 1,8 milyon varil arttı. Beklenti, petrol arzının 939 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stokların azalmasının petrol fiyatlarının yükselişini desteklemesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,78 ile 80,01 dolar arası direnç, 79,41 ile 79,27 dolar arası ise destek bölgesi olarak izlenebilir.