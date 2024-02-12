Brent petrolün varil fiyatı 81,94 dolar

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 81,94 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​81,94 dolardan işlem görüyor.

Geçen haftanın son iş gününde 82,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11.11 tibarıyla 81,48 dolardan işlem görürken, yynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,59 dolardan alıcı buldu. Ural Petrolünün fiyatı da 72,78 dolar olarak kayıtlara geçti.

Petrol fiyatlarının geçen hafta yaklaşık yüzde 5 yükselmesinin ardından yatırımcıların kar satışlarına yönelmesi nedeniyle uluslararası piyasalarda fiyatlar yeni haftaya düşüşle başladı.

Kızıldeniz'de devam eden gerginliğin küresel petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi, fiyatların yükselişinde etkili olmuştu. Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle fiyatlar yüzde 5 artış göstermişti.

Dünyada en çok petrol tüketen ABD'nin petrol ve doğal gaz üretiminde artış olabileceği beklentisi fiyatların yükselişinin önüne geçti. ABD'de üretim geçen hafta günlük 13,3 milyon varil ile rekor seviyeye ulaştı.

Bu hafta ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol piyasasına ilişkin aylık raporu yayımlanacak. Raporda üretime ve talebe dair verilerin fiyatlar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Brent petrolde gün içinde teknik olarak 82,13 ile 82,34 dolar aralığının direnç, 81,43 ile 81,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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