İnşaat maliyetleri endeksi aralıkta artış gösterdi

Açıklanan verilere göre, endeks aralıkta bir önceki aya oranla yüzde 1,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,31 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,05, işçilik endeksi yüzde 1,67 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 54,26, işçilik endeksi yüzde 111,83 artmış oldu.

Bina inşaatı maliyet endeksi, Aralık 2023'te bir önceki aya oranla yüzde 2,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,42 yükseliş kaydetti.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,46, işçilik endeksi yüzde 1,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,72, işçilik endeksi yüzde 111,62 yükseliş gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Aralık 2023'te bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,28 arttı.

Kasım 2023'e oranla malzeme endeksi yüzde 0,83, işçilik endeksi yüzde 2 artış sergiledi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,18, işçilik endeksi yüzde 112,63 yükseliş gösterdi.