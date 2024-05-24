Brent petrolün varil fiyatı 82 doların altında

Uluslararası piyasalarda dün 82,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.54 itibarıyla 81,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,73 dolardan alıcı buldu. Ural Petrolü ise 71,43 dolardan fiyatlandı.

Petrol fiyatlarındaki hareketliliğe, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi Amerika'daki enflasyon ve yüksek faiz oranlarına ilişkin belirsizlik etkili oluyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faizi değiştirmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine gideceği yol haritası hakkında biraz daha sabırlı ve emin olmaları gerekebileceği değerlendirmesinde bulundu. .

Bu açıklamaların ardından faizlerin daha uzun bir süre yüksek kalacağını işaret ederken, petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişelerinin de beraberde getirdi..

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin benzin stoklarının son iki haftadır düşüşte olduğunu açıklaması ülkede benzin talebinin arttığına işaret etti. .

Brent petrolde teknik olarak 82,68 ile 84,7 dolar aralığının direnç, 80,66 ile 78,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.