Benzine indirim geldi. Deponuzu fulleyin

Dolar kurundaki dalgalanma ve Brent petroldeki değişkenlik Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine yol açarken, seçimlerin ardından peş peşe gelen zamlardan sonra sürücüleri sevindirecek bir indirim haberi geldi.
42 lira bandını geçen benzin fiyatına 24 Mayıs’ı 25 Mayıs’a bağlayan geceden itibaren geçerli olmak üzere "1 lira 38 kuruş" indirim geldi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
BENZİN: 41,29 TL
MOTORİN: 40,22 TL
ANKARA
BENZİN: 42.23 TL
MOTORİN: 41,15 TL
İZMİR
BENZİN: 42,51 TL
MOTORİN: 41,46 TL