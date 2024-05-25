Benzine indirim geldi. Deponuzu fulleyin

Benzine indirim geldi. Deponuzu fulleyin
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Ramazan Süzen

Son zamanlarda enflasyonla beraber, A’dan Z’ye her ürüne zam gelirken, sürücülere ise bu kez sevindirici bir haber geldi. Benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 38 kuruş indirim yapıldı.

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Benzine indirim geldi. Deponuzu fulleyin 1

Dolar kurundaki dalgalanma ve Brent petroldeki değişkenlik Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine yol açarken, seçimlerin ardından peş peşe gelen zamlardan sonra sürücüleri sevindirecek bir indirim haberi geldi.

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Benzine indirim geldi. Deponuzu fulleyin 2

42 lira bandını geçen benzin fiyatına 24 Mayıs’ı 25 Mayıs’a bağlayan geceden itibaren geçerli olmak üzere "1 lira 38 kuruş" indirim geldi.

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Benzine indirim geldi. Deponuzu fulleyin 3

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

BENZİN: 41,29 TL

MOTORİN: 40,22 TL

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Benzine indirim geldi. Deponuzu fulleyin 4

ANKARA

BENZİN: 42.23 TL

MOTORİN: 41,15 TL

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Benzine indirim geldi. Deponuzu fulleyin 5

İZMİR

BENZİN: 42,51 TL

MOTORİN: 41,46 TL

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