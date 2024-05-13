Brent petrolün varil fiyatı 83,09 dolar

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 83,09 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,09 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası Piyasalarda cuma günü 84,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11,23 itibarıyla 83,09 dolardan fiyatlandı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,59 dolardan alıcı bulurken, Ural petrolün varil fiyatı da 74,67 dolardan işlem gördü.

ABD Merkez Bankası Fed yetkililerinin faiz idirimine gidilmesinin şimdilik gündemde olmadığını açıklamasının ardından petrol fiyatları aşağı yönlü baskı oluştu.

Amerikan dolarının güçlenmesine yüksek faiz oranları gösterilirken, ABD dolar endeksi 105,31 seviyesine çıkması petrolün diğer para birimlerini kullanan alıcıları daha pahalı hale gedirdi.

Bu durum karşısında yatırımcıların petrol talebi iştahını düşürdü, fiyatları da aşağı yönlü baskıladı.

Orta Doğu'daki gerginlik, sürdürülen müzakereler nedeniyle petrol fiyatlarını düşürücü etki yaptı.

OPEC ve OPEC+ ülkelerin bakanlar toplantısında gönüllü ham petrol arzı kesintilerine devam edeceği yönündeki öngörüler, petrol fiyatlarına aşağı yönlü baskı yapıyor.

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