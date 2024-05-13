Türk çayının 4 aylık ihracatı 10,4 milyon doları aştı

Kaynak: AA
Türk çayının 4 aylık ihracatı 10,4 milyon doları aştı
Türkiye'nin Ocak-Nisan 2024 dönelerinde yapılan çay ihracatı 10 milyon 461 bin 225 dolara yükseldi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, 2024’ün ilk 4 ayında Türkiye'den 102 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldığını açıkladı.

İlgili dönemde 2 bin 219 ton çay ihraç edilerek 10 milyon 461 bin 225 dolar gelir sağlandığını söyleyen Turgut, Belçika, Birleşik Krallık ve ABD'nin en fazla dış satım yapılan 3 ülke olduğunu belirtti.

Turgut, ilgili dönem Belçika'ya 4 milyon 578 bin 120 dolarlık çay satıldığını belirterek, Belçika'yı 1 milyon 260 bin 479 dolarla Birleşik Krallık, 803 bin 712 dolarla ABD'nin izlediğini söyledi.

Söz konusu dönemde ihracat yapılan ülke çeşitliliğinin arttığını belirten Turgut, 2023’ün aynı döneminden farklı Yunanistan, Moritanya, Hırvatistan, Dubai, Kamerun, Polonya, Tunus, Mısır, Güney Sudan, Yeni Zelenda, Burundi, Brezilya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Venezuela, Ekvator Ginesi, Burkina Faso, Küba, Cibuti, Kamboçya ve Slovenya'ya da ilgili zamanda çay satıldığını söyledi.

Turgut, Türk çayının yurt dışı pazarlarda bilinirliğinin giderek arttığına vurgu yaparak, bu durumun ilerleyen günlerde ihracata pozitif yönde yansıyacağını belirtti.

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