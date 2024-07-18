Brent petrolün varil fiyatı 85,47 dolar

Dün 85,20 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,08 dolarda tamamladı. Bugün saat 09.01 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre %0,46 artarak 85,47 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili ise 81,94 dolardan işlem gördü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), dün yaptığı açıklamada, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 900 bin varil azalarak 440 milyon 200 bin varile gerilediğini belirtti. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD'de stokların beklentinin üzerinde azalması, ülkede talep iştahının arttığını göstererek petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi destekliyor. Orta Doğu'daki çatışmaların küresel petrol arzında aksamaya yol açabileceği endişesi de piyasada etkili olmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Kızıl Deniz'deki çatışmalar, petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. İsrail ile Lübnan arasındaki "Mavi Hat" sınırında yaşanan gerginlik de bölgede tansiyonu artırıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacağı beklentisi, ülkede ekonomik hareketliliğin artacağına işaret ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesi sonrası, yıl sonuna kadar bankanın en az iki kez faiz indireceği düşünülüyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da dün yaptığı açıklamada, faiz indirimine gitme zamanının yaklaştığını ifade etti. Faiz indiriminin ekonomik büyümeyi destekleyerek ülkedeki petrol talebi üzerinde olumlu etki yaratacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,34 ile 87,48 dolar aralığı direnç, 83,94 ile 82,80 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilir.