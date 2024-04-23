Brent petrolün varil fiyatı 87,54 dolar

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 87,54 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar altında seyrediyor. Brent Petrol Uluslararası piyasalarda 87,54 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dün 87,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87 dolar seviyesinde kapadı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.45 itibarıyla 87,45 dolardan fiyatlandı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 82,40 dolardan alıcı buldu.Ural Petrolü de 79,29 dolardan işlem gördü.

Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle birlikte dolar 90 doların altında geriledi. 87 dolar seviyesinde yatay bir seyir izleyen petrol fiyatları, kar alımları ve arz-talep dengesi beklentisiyle yeniden yükselişe geçti.

Arz endişelerine iki olayın sebap olduğu belirtiliyor. İlki ABD'nın günlük 600 bin varil ihracat kapasitesine sahip Venezuela'nın lisansını iptal ederek yaptırım uygulaması. İkincisi ise Meksika'nın güçlü iç talep nedeniyle ihracatı kısıtlaması

Brent petrolde teknik olarak 87,7 ile 89,15 dolar aralığının direnç, 86,25 ile 84,8 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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