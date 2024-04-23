Boya sektörü 2024’te yüzde 20 büyüme hedefliyor

Boya sektörü, büyümesini sürdürmek için yeni yollar arıyor. Boya sektörünün çatı kuruluşu Boya Sanayicileri Derneği’den sektörün büyümesi için paydaşlarına kazançlarınızı yatırıma dönüştürün çağrısı geldi.

9. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcı Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuarı paintistanbul & Turkcoat, 8-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Baytaş, fuar öncesi basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

ÜRETİMDE HEDEF DÜNYA DÖRDÜNCÜLÜĞÜ

Boya sektöründe 2024 yılında yüzde 20 büyüme beklendiğini belirten Baytaş, sektörde Türkiye’nin dünyada üretimde Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya’dan sonra 5. sırada olduğunu anlattı.

Baytaş, hedeflerinin dördüncü sıraya yükselmek olduğunu ifade eden Baytaş, ülkede 600 bin ton boya üretiminin olduğunu ve 160 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Boyanın inşaatlarla birlikte koruyucu özelliği nedeniyle sanayide de yoğun kullanıldığına dikkat çeken Baytaş, ihracatın ve üretimin 10 firmada toplandığına da vurgu yaptı.

TOGG'UN BOYASI YERLİ ÜRETİCİDEN

Uçak, gemi ve yerli araç TOGG’un boyasının da Türkiye’de üretildiğini belirten Baytaş, ham maddenin yüzde 70’ini yurt dışından ithal edildiğini ancak katma değerli ürünleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Maliyetlerin artması yüzünden sanayicinin bu ücretleri kaldıramadığına işaret eden Baytaş, EYT’nin yük olduğunu ve eleman bulmakta zorlandıklarını ifade etti.

Baytaş, sektörün en önemli sorunlarının finansmana erişim, yerelleşme, ham maddenin peşin ithal edilmesi olduğunu dile getiren Baytaş, uzun vadeler sektörü yorduğunu ve yurt dışındaki 2-3 ay seviyelerine inmesi gerektiğini belirtti.

AR-GE’YE YATIRIM YAPILMASI GEREK

BOSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Ünel de, Türkiye’de boya ihracatının artması için markalaşmanın şart olduğunu dile getirdi ve bunun için de öncelikle kazancın yatırıma dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Sektörün büyümesi için katma değeri yüksek boyalara ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çeken Ünel, kimyanın öneminin anlaşıldığını ve bunun içinde teşvikler verilmeye başladığına vurgu yaptı.

Ünel, 2024’ü ve sonraki yılları büyümeyle kapatmak için Ar-GE’ye yatırım yapılması gerektiğine vurgu yaptı ve yeni pazarlar bulmak ve bu pazarlardaki yatırım fırsatlarını doğru tespit etmek de büyümeye etki edeceğini anlattı.

FUARA YOĞUN TALEP GELDİ

Paintİstanbul&Turkcoat Fuarı’nı düzenleyen Artkim Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaman, 13 sektöre özel ihtisas fuarları düzenlediklerini belirtti.

İstanbul’un dünyanın önemli bir fuar üssü olduğunu, sektörleri bir araya getirerek güçlendirmesinin yanı sıra turizme de destek verdiğini söyledi.

Toplamda 32 milyar dolardan fazla ihracat yapan sektörleri kucaklamaya, onları dünya ile buluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Yaman, Paintİstanbul&Turkcoat Fuarı’nın stand satışlarının ocak ayında tamamlandığı belirtti. Yaman fuar hakkında ise şu bilgileri verdi: Fuara 359 katılımcı yer alacak. Bunun 243’ü yabancı. 29 ülke bulunuyor. Temsil edilen marka sayısı 586 katılımcı. 11 bin 237 metrekare alan var. Kısıtlı yer sebebi ile 50’den fazla firmayı dahil edemedik. Yüzde 30’u yabancı olmak üzere 9 binden fazla ziyaretçi bekliyoruz” diye konuştu.