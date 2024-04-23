Avrupa Merkez Bankası’ndan sert faiz indirimi vurgusu

Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Merkez Bankası’ndan sert faiz indirimi vurgusu
Avrupa Merkez Bankası (AMB) yetkilisi Mario Centeno AMB’nin 2024’te 100 baz puanın üzerinde faiz indirimi yapabileceğini belirtti.

Portekiz Merkez Bankası Başkanı ve AMB Yönetim Kurulu Üyesi Mario Centeno Econostream Media'ya verdiği mülakatta enflasyonun martta tahminlerinden daha hızlı şekilde hedefe ulaşmasına bağlı olarak 2024’te 100 baz puanlık faiz indirimine açık olduğunu belirtti.

Centeno bu miktarda indirim olsa dahi 'kısıtlayıcı seviyede' kalma sürecine devam edeceklerini belirtti.

Enflasyonda şu anda yüzde 2'lik hedefe yakın olduklarını söyleyen yetkili, önümüzdeki aylarda enflasyonun geçici olarak yüzde 2'nin de altına düşeceğini tahmin ettiklerini söyledi

Ayrıca Centeno faiz oranlarını sadece enflasyon yüzde 2'ye ulaştığında düşüremeyeceklerini belirtti

Centeno politika duruşunu değiştirmek suretiyle uzun süre beklemenin daha agresif faiz indirimini gerektirebileceğini söyledi.

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