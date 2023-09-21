Brent petrol 92,67 dolardan işlem görüyor

Dün 94,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,53 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,92 azalışla 92,67 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,78 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin açıklaması sonrası düştü. Fed, dünkü toplantısının ardından faiz oranlarında değişikliğe gitmediğini açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe doğru indiğinden emin olana kadar para politikalarını kısıtlayıcı seviyede tutma niyetinde olduklarını ifade etti.

Fed, yıl sonuna kadar öngörülen faiz artırımıyla şahin duruşunu güçlendirirken, bu kararın ülkede ekonomik büyümeyi ve yakıt talebini azaltabileceği endişeleri arttı.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2,1 milyon varil azalarak 418,5 milyon varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 5,2 milyon varil azalacağı yönündeydi. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin arttığını gösteren veriler fiyatlardaki düşüşü kısıtladı.

Dünyanın en büyük petrol üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimde kesintiye gitmesiyle yılın son çeyreğinde küresel arz sıkıntısı yaşanacağı beklentisi de fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 93,06 ile 93,12 dolar aralığının direnç, 92,61 ile 92,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.