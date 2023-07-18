Brent petrolün varili 78,58 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,58 dolardan işlem görüyor.

KAYNAK: AA
Brent petrolün varili 78,58 dolar

Dün 80,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,50 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 78,58 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,23 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'den gelecek ham petrol stok verileri öncesinde yükselişe geçti. Piyasa oyuncularının ABD'de talebin artacağı ve stokların düşeceği yönündeki beklentisi fiyatların yükselişini destekledi. Ayrıca fiyatların kısmi yükselişinde Çin'deki ekonomik büyümenin beklenen seviyede olmaması nedeniyle hükümetin ekonomiyi teşviklerle canlandırmaya çalışacağı öngörüleri etkili oldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi de petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oldu. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi %0,10 düşüşle 99,425 oldu. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor. Dolar endeksi geçen hafta 99,260 ile Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilemişti.

Öte yandan, petrol piyasaları küresel arzın daralmasına ve dünyada faiz oranlarının yükselmesine odaklandı. Suudi Arabistan ve Rusya'daki üretim kesintilerinin etkisinin hissedilmeye başlanmasıyla 2023'ün ikinci yarısında ham petrol arzının önemli ölçüde azalacağı öngörülüyor. Dünyada faiz oranlarının hareketini yakından takip eden yatırımcılar, ABD perakende satışları ve endüstriyel üretim verilerinin günün ilerleyen saatlerinde açıklanmasıyla enflasyonun düştüğüne dair daha net işaretler bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,86 ile 78,92 dolar aralığının direnç, 78,54 ile 78,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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