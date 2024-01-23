Brent petrolün varili 80,21 dolar

Dün 80,55 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 80,06 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 80,21 dolara ulaştı. Aynı zamanda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 74,91 dolar oldu.

Fiyatların artışında, geçen hafta başlayan ve bu hafta da devam eden soğuk hava dalgası nedeniyle ABD’deki bazı petrol üretim tesislerinde yaşanan kesintiler etkili oldu. Bu olumsuz hava koşulları, 92 kişinin hayatını kaybetmesine ve ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde petrol üretiminin yaklaşık yüzde 20 düşmesine neden oldu.

Ayrıca, ABD ve İngiltere’nin Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda’nın desteğiyle Yemen’deki 8 Husi hedefini vurdukları hava harekatı sonrasında Orta Doğu’da tansiyon yükseldi. Bu durum, arz yönlü endişeleri artırarak petrol fiyatlarının yükselmesine katkıda bulundu.

Husilere bağlı Yemen hükümeti Savunma Bakanlığı Manevi İrşad Dairesi Başkan Yardımcısı Abdullah Bin Amir, X platformundaki hesabından “Sana’ya düzenlenen saldırılar, Yemen’e yönelik saldırıların başlangıcından bu yana en şiddetli saldırılar olabilir.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası’nın gösterge faiz oranlarını sabit tutması sonrasında Çin’deki ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler arttı. Bu durum, dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi olan Çin’de petrol talebinin olumsuz etkileneceği endişelerini artırarak petrol fiyatlarını olumsuz yönde etkiledi.

Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmak için alacağı kararlar piyasalar tarafından yakından izleniyor. Yatırımcıların gündeminde ayrıca, bu hafta açıklanacak olan ABD’nin geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyüme verileri ve aralık ayına ait kişisel tüketim harcamaları verileri bulunuyor. Bu verilerin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceği düşünülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,38 ile 80,45 dolar aralığı direnç, 79,76 ile 79,61 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak takip ediliyor.