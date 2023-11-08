Brent petrolün varili 82 doların altına geriledi

Brent petrol düşüşte...Uluslararası piyasalarda dün 84 dolar civarında bulunan Brent petrol bugün 82 doların altına geriledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Brent petrolün varili 82 doların altına geriledi

Uluslararası piyasalarda 90 dolar civarına kadar çıkan petrol bir haftadır düşüşte bu gerilem Brent petrolü 82 doların altına geriletti.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda bügün saat 10.00 itibarıyla 81.75 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,34 dolara kadar geriledi.eriler ve kışa yönelik talep endişeleriyle düştü.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretiminde kesintiye gitmeleri de küresel arzda daralma yaşanacağı endişesini artırıyor. Geçen hafta, Rusya Enerji Bakanlığı, aralık sonuna kadar petrol ve petrol ürünleri ihracatını mayıs-haziran dönemi ortalamasına kıyasla günlük 300 bin varilden fazla düşüreceğini bildirmişti. Suudi Arabistan ise pazar günü günlük 1 milyon varil gönüllü ek kesintiye devam edeceğini doğruladı.

Ayrıca, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması petrol fiyatlarının düşüşünü destekledi. ABD dolar endeksi yüzde 0,20 artışla 105,257 oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,93 ile 85,06 dolar aralığının direnç, 84,06 ile 83,81dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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