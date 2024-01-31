Brent petrolün varili 84,13 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 87,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,5 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 1016 itibarıyla 82,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,52 dolardan işlem gördü. Ural petrolü ise 73,26 dolardan fiyatlanıyor.



Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankası Fed'in bugün açıklayacağı fazi kararı ve OPEC ve OPEC+ ülkelerin yatırımcıların ihtiyatlı tutumlarinin etkili olduğu belirtiliyor.

Petrol fiyatlarında dikkat çeken bir konuysa OPEC+ grubunun 1 Şubat'ta üretim politikasını gözden geçirmek üzere çevrim içi toplanacak olması gösteriliyor.



OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda, günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. Rus rafineri petrol ürünlerine yönelik ambargo ise 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek. G7 ülkeleri de bu ürünlere tavan fiyat uygulamaya başlaması bekleniyor.



Brent petrolde teknik olarak 84,20 ile 84,38 dolar aralığının direnç, 84,02 ile 83,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.