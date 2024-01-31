Brent petrolün varili 84,13 dolar

Kaynak: AA
Brent petrolün varili 84,13 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,13 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dün 87,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,5 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 1016 itibarıyla 82,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,52 dolardan işlem gördü. Ural petrolü ise 73,26 dolardan fiyatlanıyor.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankası Fed'in bugün açıklayacağı fazi kararı ve OPEC ve OPEC+ ülkelerin yatırımcıların ihtiyatlı tutumlarinin etkili olduğu belirtiliyor.

Petrol fiyatlarında dikkat çeken bir konuysa OPEC+ grubunun 1 Şubat'ta üretim politikasını gözden geçirmek üzere çevrim içi toplanacak olması gösteriliyor.

OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda, günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. Rus rafineri petrol ürünlerine yönelik ambargo ise 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek. G7 ülkeleri de bu ürünlere tavan fiyat uygulamaya başlaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,20 ile 84,38 dolar aralığının direnç, 84,02 ile 83,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Son Haberler
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı
Kemik erimesine yakalananlara müjde. 2 süper besin ortaya çıktı Sağlık
Kemik erimesine yakalananlara müjde. 2 süper besin ortaya çıktı
Bekir Bozdağ’a Anayasa kitapçığı fırlatan vekil konuştu. 'Göstermeye gittim dayanamadım' Gündem
Bekir Bozdağ’a Anayasa kitapçığı fırlatan vekil konuştu. 'Göstermeye gittim dayanamadım'
Türkiye’nin turizm istatistikleri açıklandı Ekonomi
Türkiye’nin turizm istatistikleri açıklandı
Son dakika.. Meral Akşener'den sert sözler. 'Bizi engelleyen Beştepe değil Saraçhane' Gündem
Son dakika.. Meral Akşener'den sert sözler. 'Bizi engelleyen Beştepe değil Saraçhane'
Türkiye dış ticaret verileri açıklandı Ekonomi
Türkiye dış ticaret verileri açıklandı
Uzmanından kritik aşı ve kızamık açıklaması Sağlık
Uzmanından kritik aşı ve kızamık açıklaması