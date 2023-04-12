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Brent petrolün varil fiyatı 85,71 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,71 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 10:09
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Brent petrolün varili uluslararası piyasada 85,71 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 85,71 dolar
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Dün 85,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 85,71 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,57 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, bugün açıklanacak enflasyon verileri ışığında ABD Merkez Bankasının alacağı faiz kararı etkili oluyor.

Ülkede, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) martta aylık yüzde 0,2 artacağı ve yıllık enflasyonun yüzde 6'dan yüzde 5,1'e gerileyeceği öngörülüyor.

Öte yandan Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 377 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 1 milyon 300 bin varil düşüş olacağı yönündeydi.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıf seyrettiği algısıyla fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak

Küresel büyümedeki düşüş öngörüsü fiyatları baskılıyor

Uluslararası Para Fonunun (IMF) yüksek faiz oranlarının etkisine atıfta bulunarak 2023 küresel büyüme görünümünü düşürmesi fiyatları baskılayan başka bir unsur oldu.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun nisan sayısında küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e ve 2024 için yüzde 3,1'den yüzde 3'e düşürdü.

Piyasalar, perşembe ve cuma günleri yayınlanacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ve Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporlarına odaklandı.

​​​​​​​Brent petrolde teknik olarak 85,86 ile 85,93 dolar aralığının direnç, 85,67 ile 85,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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