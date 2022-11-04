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Brent petrolün varil fiyatı 96.68 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 96.68 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 10:34
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 96.68 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 96.68 dolar
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OPEC  ülkelerinin günlük 2 milyon varil petrol üretimini azaltmasıyla birlikte yükselişe geçen brent petrol dün 96.16 dolardan günü kapamıştı. Brent petrol bugüne de yükselişle girdi 96.68 dolara yükseldi.Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü ise düne göre hafif düşüşle  varili 88.80 dolardan alıcı buldu.

G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat koyabileceğine yönelik haber akışıyla Brent petrolün varil fiyatının yükselmesine neden olarak gösteriliyor. Rusya'nın atacağı karşı adımların petrol fiyatlarını daha da yükseltmesi bekleniyor.

Rusya, tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satışı yapmayacağını duyurmuştu. Öte yandan, Rus petrolünün en büyük ithalatçılarından olan Çin ve Hindistan'ın tavan fiyat uygulamasına olumlu bakmadığı ifade ediliyor.

 

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