Brezilya, 217 vatandaşını Lübnan'dan tahliye etti

Kaynak: İHA
Brezilya, 217 vatandaşını Lübnan'dan tahliye etti

Brezilya, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan 217 vatandaşını tahliye etti.

Brezilya, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan 217 vatandaşını tahliye etti.

Ulusal basında çıkan habere göre, Brezilya Hava Kuvvetleri'ne (FAB) bağlı uçak, Lübnan'dan aldığı 217 kişiyi Sao Paulo'ya getirdi.

Lübnan'da halen 21 bin Brezilyalının yaşadığı ve ülkelerine dönmek için kurtarma uçaklarını beklediği bilgisi paylaşıldı.

Şimdiye kadar Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın talimatıyla Lübnan'da yaşayan 3 bin Brezilyalının ülkeye getirildiği belirtildi.

FAB'dan açıklamada ise Lübnan'da yaşayan Brezilyalıların kademeli şekilde ülkeye getirtilmesinin planlandığı aktarıldı.

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