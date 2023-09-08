Brezilya ABD'nin mısır tekeline son verdi

Brezilya, mısır üretiminde dünya lideri konumundaki ABD'yi geride bırakarak listenin tepesine çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Brezilya ABD'nin mısır tekeline son verdi

Editör: Serhat Ağa

Amerika'nın dünya mısır pazarındaki yarım yüzyılı aşkın tekel ve hâkimiyetinin ardından Brezilya, son zamanlarda dünyanın en büyük mısır ihracatçısı haline geldi. 2023 yılında dünya pazarına sunulan toplam mısırın %32'si Brezilya menşeliyken, Ağustos sonu itibarıyla ABD'nin bu pazardaki payı yalnızca %23'tü.

Brezilya'nın gelecek yıl 1 Eylül'de başlayacak hasat sezonunda yeniden dünyanın en büyük mısır ihracatçısı konumuna ulaşması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda ABD, dünyanın en büyük mısır ihracatçısı unvanını 2013 yılındaki kuraklık nedeniyle yalnızca bir kez kaybetti.

1960’lı yıllardan beri Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük mısır ihracatçısı olarak listenin en tepesindeydi. Son 10 yılda ABD dünyanın en büyük soya fasulyesi ve buğday ihracatçısı unvanını da kaybetti, Brezilya 2013'te dünyanın en büyük soya fasulyesi ihracatçısı oldu.

2014 yılında Avrupa Birliği ve Rusya, Amerika'nın dünya buğday pazarındaki tekelini de ortadan kaldırmıştı.

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