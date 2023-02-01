1 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Brezilya Devlet Başkanı Lula, ABD'yi ziyaret edecek

Brezilya Devlet Başkanı Lula, ABD'yi ziyaret edecek

Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, 10 Şubat'ta ABD'ye gelerek Başkan Joe Biden ile görüşecek.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 10:03
Takip Et

Brezilya Devlet Başkanı Lula, 10 Şubat'ta ABD'yi ziyaret edecek

Brezilya Devlet Başkanı Lula, ABD'yi ziyaret edecek
+
Aa
-

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın 10 Şubat'ta başkent Washington'da Biden ile bir araya geleceğini duyurdu.

Görüşmede Biden'ın, ABD'nin Brezilya'nın demokratik değerlerine olan sarsılmaz desteğini ileteceğini belirten Jean-Pierre, liderlerin bölgede ve dünyada demokratik değerlerin teşviki için yapacakları işbirliklerini ele alacaklarını kaydetti.

Jean-Pierre, "Başkanlar ayrıca, ABD ve Brezilya'nın iklim değişikliğiyle mücadele, gıda güvenliğini koruma, ekonomik kalkınmayı teşvik etme, barış ve güvenliği güçlendirme ve bölgesel göçü yönetme dahil olmak üzere ortak sorunları ele almak için nasıl birlikte çalışmaya devam edebileceklerini tartışacaklar." ifadesini kullandı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
1
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
2
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
3
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
4
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
5
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
6
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿Jorginho Arsenal'de
7
﻿Jorginho Arsenal'de
﻿Jorginho Arsenal'de
﻿İzmir'de kaçak etil alkol ele geçirildi
﻿İzmir'de kaçak etil alkol ele geçirildi
﻿İzmir'de kaçak etil alkol ele geçirildi
﻿Ağabey katili liseli adliyede
﻿Ağabey katili liseli adliyede
﻿Ağabey katili liseli adliyede
﻿Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdılar
﻿Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdılar
﻿Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdılar
﻿Müsli zararlı mı?
﻿Müsli zararlı mı?
﻿Müsli zararlı mı?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.