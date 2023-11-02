Brezilya şiddet karşısında önlemleri artırıyor

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, söz konusu kararı imzaladıktan sonra başkent Brasilia'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Lula, "çok ciddi bir durumla" karşı karşıya kaldıklarını belirterek federal hükümetin, Brezilya'nın organize suçlardan kurtulması için aktif rol almaya karar verdiğini bildirdi.

Karar kapsamında, Rio de Janeiro ve Sao Paulo'daki havaalanlarının yanı sıra bazı limanlara güvenliğin artırılması için 3 bin 600 ordu mensubu sevk edilecek.

Brezilya Adalet Bakanı Flavio Dino, yaptığı açıklamada, kararın, Devlet Başkanı Lula da Silva'nın göreve gelmesinden bu yana geliştirilen bir planın parçası olduğunu ve polis güçleri, yerel yetkililer ve kamu güvenliği uzmanlarıyla aylarca süren istişarelerin sonucu alındığını kaydetti.

RİO DE JANEİRO'DAKİ OLAYLAR

Rio de Janeiro'daki olaylar, 5 Ekim'de çete üyeleri olduğu belirtilen bir silahlı grubun üç doktoru öldürmesiyle başlamıştı.

Cinayetin ardından yüzlerce polis şehrin belirli noktalarına konuşlandırılmıştı.

Çete üyelerine yönelik operasyon kapsamında federal polis, 23 Ekim'de çete lideri Matheus da Silva Rezende'yi öldürmüştü.

Daha sonra çete üyeleri, Rezende'nin öldürülmesine "misilleme" olarak 24 Ekim'de 36 halk otobüsü, 4 kamyon ve 1 treni ateşe vermişti.

Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, olayları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve "organize suçlarla mücadele" sözü vermişti.

Olaylar nedeniyle kentteki 45 okulda eğitime ara verilmişti.