Brezilya şiddet karşısında önlemleri artırıyor

Brezilya'da yaşanan olaylardan sonra, devlet yönetimi güvenlik önlemlerini artırıyor. Sınır ve limanlara askerler konuşlandırılacak.

KAYNAK: AA
Brezilya şiddet karşısında önlemleri artırıyor

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, söz konusu kararı imzaladıktan sonra başkent Brasilia'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Lula, "çok ciddi bir durumla" karşı karşıya kaldıklarını belirterek federal hükümetin, Brezilya'nın organize suçlardan kurtulması için aktif rol almaya karar verdiğini bildirdi.

Karar kapsamında, Rio de Janeiro ve Sao Paulo'daki havaalanlarının yanı sıra bazı limanlara güvenliğin artırılması için 3 bin 600 ordu mensubu sevk edilecek.

Brezilya Adalet Bakanı Flavio Dino, yaptığı açıklamada, kararın, Devlet Başkanı Lula da Silva'nın göreve gelmesinden bu yana geliştirilen bir planın parçası olduğunu ve polis güçleri, yerel yetkililer ve kamu güvenliği uzmanlarıyla aylarca süren istişarelerin sonucu alındığını kaydetti.

RİO DE JANEİRO'DAKİ OLAYLAR

Rio de Janeiro'daki olaylar, 5 Ekim'de çete üyeleri olduğu belirtilen bir silahlı grubun üç doktoru öldürmesiyle başlamıştı.

Cinayetin ardından yüzlerce polis şehrin belirli noktalarına konuşlandırılmıştı.

Çete üyelerine yönelik operasyon kapsamında federal polis, 23 Ekim'de çete lideri Matheus da Silva Rezende'yi öldürmüştü.

Daha sonra çete üyeleri, Rezende'nin öldürülmesine "misilleme" olarak 24 Ekim'de 36 halk otobüsü, 4 kamyon ve 1 treni ateşe vermişti.

Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, olayları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve "organize suçlarla mücadele" sözü vermişti.

Olaylar nedeniyle kentteki 45 okulda eğitime ara verilmişti.

Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Son Haberler
AYM’den Tolga Şardan’ın tutukluluğunu etkileyecek flaş hamle Gündem
AYM’den Tolga Şardan’ın tutukluluğunu etkileyecek flaş hamle
Biden'dan Gazze açıklaması: Bir molaya ihtiyaç var Dünya
Biden'dan Gazze açıklaması: Bir molaya ihtiyaç var
Can Tanrıyar hakim ve savcıları canından bezdirmiş. Sacit Aslan açıkladı Magazin
Can Tanrıyar hakim ve savcıları canından bezdirmiş. Sacit Aslan açıkladı
KYK yurdu ve asansörde kalan öğrenciler... Video
KYK yurdu ve asansörde kalan öğrenciler...
Otomotiv satışlarında yeni rekor kırıldı Ekonomi
Otomotiv satışlarında yeni rekor kırıldı
Angelina Jolie’den İsrail’e sert tepki. “Gazze hızla toplu mezara dönüşüyor” Magazin
Angelina Jolie’den İsrail’e sert tepki. “Gazze hızla toplu mezara dönüşüyor”
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden açıklama: Tolga Şardan özgür bırakılmalıdır Gündem
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden açıklama: Tolga Şardan özgür bırakılmalıdır