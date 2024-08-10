Brezilya'da 3 günlük yas ilan edildi!

Kaynak: Haber Merkezi
Brezilya'da 3 günlük yas ilan edildi!

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde 61 yolcu taşıyan bir uçak düştü ve ne yazık ki kazadan sağ kurtulan olmadığı bildirildi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, bu trajik olayın ardından ülkede üç günlük ulusal yas ilan etti.

Brezilya'nın Cascavel şehrinden Guarulhos'a gitmek üzere havalanan Voepass Havayolları'na ait ATR-72 tipi uçak, Sao Paulo'da düştü. Uçakta bulunan 57 yolcu ve 4 mürettebatın tamamı hayatını kaybetti. Brezilya Devlet Başkanı, kazanın ardından ülkede üç günlük yas ilan etti.

Kaza, Voepass Havayolları tarafından 9 Ağustos Cuma günü Vinhedo/SP bölgesinde gerçekleştiği duyurulan 2283 sefer numaralı PS - VPB uçağının düşmesiyle meydana geldi. Uçak, saat 11.46'da Cascavel/PR'den kalkmış ve Guarulhos Havalimanı'na doğru yol alıyordu. Şirket, uçuşta bulunan 61 kişinin tamamının olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, kazada hayatını kaybedenler için ülke genelinde üç günlük yas ilan etti. Uçağın üreticisi ATR, kazanın nedenini araştırmak için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying de São Paulo Eyaleti'ndeki bu trajik kazayı derin bir üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, yaşamını yitirenler için en derin taziyelerini ve ailelerine içten dayanışma mesajlarını iletti.

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