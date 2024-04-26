Brezilya'da evsizlerin kaldığı otelde yangın faciası: 10 ölü, 11 yaralı

Kaynak: AA
Brezilya'da evsizlerin kaldığı otelde yangın faciası: 10 ölü, 11 yaralı
Brezilya'nın güneyindeki Porto Alegre kentinde evsizlerin kaldığı bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yangın, şehrin tarihi merkezine yakın bir konumda bulunan otel binasında gece yarısı meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yangından yaralı olarak kurtarılan 11 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu ve hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.

Porto Alegre Belediye Başkanı Sebastião Melo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Melo, yangının nedeninin araştırıldığını da sözlerine ekledi.

Yerel basında çıkan haberlerde ise yangında hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği belirtiliyor. Yetkililer, otelden tahliye edilen çok sayıda evsiz kişinin de barınma ihtiyacının karşılanması için çalışmalar başlattı.

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