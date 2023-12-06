Brezilya'da yapay zekanın yazdığı yasa kabul edildi

Brezilya'da bir belediye meclis üyesinin yapay zekaya yazdırdığı yasa, 36 üyeli mecliste kabul edilerek yasalaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Brezilya'da yapay zekanın yazdığı yasa kabul edildi

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre; Brezilya, yapay zeka tarafından yazılan bir metnin yasalaştığı ilk ülke oldu. Ülkenin güneyindeki Porto Alegre kentinde çalıntı su sayaçlarının yenilenme masraflarına dair tasarı, 36 üyeli belediye meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Kabul edilen yeni yasa, vergi mükelleflerinin yükünü hafifletmesi ile değil, tamamen yapay zeka tarafından yazılmasıyla gündeme oturdu.

'SADECE 15 SANİYE SÜRDÜ'

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, meclis üyesi Ramiro Rosario, oylamadan 6 gün sonra metni yapay zekaya yazdırdığını açıkladı.

Rosario, metni hazırlamanın normalde 3 gününü alacağını, yapay zeka sayesinde ise sadece 15 saniye sürdüğünü söyleyerek yapay zeka kullanımından övgüyle bahsetti.

Belediye meclisindeki tartışmalar sırasında durumdan şüphelenmeyen diğer üyeler de metinde çok az değişiklik talep etti. Su sayaçları teklifi yasalaşmış olsa da yapay zekanın kullanımı ülke genelinde tartışma başlattı.

Böylelikle Brezilya, yapay zeka tarafından yazılan bir metnin yasalaştığı ilk ülke oldu.

Brezilya, yapay zeka tarafından yazılan bir metnin yasalaştığı ilk ülke oldu. Ülkenin güneyindeki Porto Alegre kentinde çalıntı su sayaçlarının yenilenme masraflarına dair tasarı, 36 üyeli belediye meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girdi.

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