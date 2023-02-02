Brezilya’da yerlileri yasa dışı altın madencilerine karşı operasyon başlatıldı

TRT World’ün haberine göre, Brezilya’da hükümet, yerli Yanomami halkının kaynaklarını kullanarak yürüttükleri madencilik faaliyetleri ile hastalık yayan ve insan hakları ihlallerinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 20 bin yasa dışı madenciyi hedef aldı.

Brezilya hava kuvvetlerine ait jetler Amazon Ormanlarındaki yasa dışı madencileri izlemek ve madencilere tedarik sağlayan küçük uçakların uçuşunu engellemek için operasyon başlattı.

Yerli halkın önde gelen isimleri, yasa dışı madencilerin adam kaçırdığını, bölge sakinlerini öldürdüğünü, suları zehirlediğini ve halkın yiyeceklerini temin ettiği ormanlık alanları tahrip ettiğini kaydetti.

Brezilya hava kuvvetleri geçen haftadan bu yana Yanomami halkına 61 ton gıda yardımı yaptı ve Roramima eyaletinin başkenti Boa Vista’da hasta yerlilerin tedavisi için sahra hastanesi kurdu.

Hastanenin başındaki Juliana Freire Vandesteen, hastane kurulduğundan bu yana çoğunluğu çocuk yaklaşık 300 kişinin tedavi altına alındığını belirtti.

Hükümet, 2022 yılında 100’e yakın Yanomami çocuğunun kötü beslenme ve madencilerin yol açtığı su kirliliğine bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiğini bildirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, yasal olmayan madencilik faaliyetleri ile su kaynakları kirletilen Yanomami halkına “soykırım” yapıldığını belirtmiş, 21 Ocak’ta bölgeye yaptığı ziyarette, hasta çocukların hali karşısında “derin şok” yaşadığını söylemişti.

Polis, bölgede geçen hafta yasa dışı madencilerin yaptığı yıkıma ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Lula da Silva, bölgenin hava trafiğinin kısmen uçuşa kapatılması ve madencilere tedarik sağlayan uçakların engellenmesi için 30 Ocak’ta orduya talimat vermişti.

Brezilya’nın kuzeyinde Venezuela sınırında bulunan ve 96 bin kilometrekare alanı kaplayan Yanomami toprakları yaklaşık 30 bin yerliye ev sahipliği yapıyor.

Yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede yasa dışı altın madenciliği faaliyetleri sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümeti döneminde artmıştı.