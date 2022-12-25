Brezilya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 3 ölü, 4 kayıp

Brezilya'nın kuzeybatısında dün yerel saatle 21.30 sıralarında Lugo ve Vigo kentleri arasında yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs köprüden geçtiği sırada Lerez Nehri'ne düştü. İlk belirlemelere göre kazada en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de kayboldu. Olay yerine gelen arama ekipleri, araç sürücüsünü ve bir yolcuyu nehirde sürüklenirken kurtardı. Yaralılar yakındaki hastanelere sevk edildi.

Yetkililer, otobüste 1'i şoför toplam 9 kişinin bulunduğunu bildirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gece saatlerinde ara verilen arama kurtarma çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.(İHA)