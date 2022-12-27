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Sapık komşudan kadın bakın nasıl kurtuldu

Brezilya'da İngiliz komşusuna tecavüz etmek için evine dalan bir adam, cama kafa attı. Kanlar içerisinde kalan adam, sersemlemesine rağmen şortunu sıyırarak kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Kadının çığlık atması üzerine kaçan şahıs kan kaybından öldü.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 17:29
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Brezilyalı adam cama kafa atıp eve daldı. Sapık komşudan bakın nasıl kurtuldu

Sapık komşudan kadın bakın nasıl kurtuldu
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Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Brezilya'da korkunç bir olay meydana geldi. Memur olduğu bildirilen Jacques Freitas isimli adam, aynı sitede yaşadığı İngiliz bir göçmen olan komşusuna tecavüz etmek üzere evine girmeye çalıştı. 

Olay esnasında uyuşturucu madde etkisinde olduğu tahmin edilen Freitas, kadının dairesinin dışındaki metal bir bariyeri kafasıyla parçaladı. 

AĞIR YARALANDI

Talihsiz kadının evine vardığında ise, bir cam bölmeye kafa attı ve İngiliz kadının bir yıldır yaşadığı eve girmeyi başardı. Paylaşılan görüntülerde, Freitas'ın cam bölmeyi parçaladıktan sonra ağır bir şekilde yaralandığı ve kanlar içinde kaldığı görüldü. Ancak buna rağmen bir Noel ağacının yanından geçti ve onu kendisiyle seks yapmaya zorlamak için dehşete kapılmış kadına yaklaştı.

ÇOK KAN KAYBETTİ

Freitas, ciddi şekilde yaralanmasına ve yoğun kan kaybına rağmen, ona tecavüz etmek için şortunu çıkardı. Ancak kadın, yardım için çığlık atarak onunla savaştı. Dehşete kapılan kadın, bir şekilde peşinde saldırganıyla birlikte dairesinden çıkıp apartmanın açık yüzme havuzuna doğru koşmayı başardı. Ancak Freitas onu kovalarken, kan kaybından havuzun kenarına yığıldı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Freitas'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı. Polisler, olayın ardından yapılan araştırmalarda, saldırganın dairesinde çeşitli uyuşturucu maddeler bulduklarını bildirdiler. 

Bina yöneticisi Rita Pires ise olaya ilişkin "Korkunç bir geceydi. Hiç böyle bir şey görmedim. Freitas, eli kırılmış, gevşemiş, ve titriyor olmasına rağmen kadının peşinden havuz alanına koşmayı başardı." diye konuştu.

 

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