Brezilyalı kadınların dans ederek Hamas'a destek vermesi tepki topladı.

Brezilya'da bir grup kadın, Filistin'in Gazze şehrinde yaşanan olayları protesto etmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla dans etti. Ancak dansları, Hamas'ı destekledikleri gerekçesiyle bazı kişilerden tepki aldı. Bazıları ise kadınların duyarlılığını ve dayanışma gösterisini takdir etti.