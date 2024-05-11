Brezilyalı kadınların dans ederek Hamas'a destek vermesi tepki topladı.

Kaynak: Haber Merkezi
Brezilyalı kadınların dans ederek Hamas'a destek vermesi tepki topladı.
Brezilya'da bir grup kadın, Filistin'in Gazze şehrinde yaşanan olayları protesto etmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla dans etti. Ancak dansları, Hamas'ı destekledikleri gerekçesiyle bazı kişilerden tepki aldı. Bazıları ise kadınların duyarlılığını ve dayanışma gösterisini takdir etti.

Brezilya'nın farklı şehirlerinden gelen bir grup kadın, Filistin'in Gazze şehrinde yaşanan çatışma ve zorluklara dikkat çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla ilginç bir protesto gösterisi düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan videoda, kadınlar geleneksel Brezilya danslarından esinlenerek dans ederken görülüyor. Dansları, Hamas'ı destekledikleri gerekçesiyle bazı kesimlerden tepki aldı.

Gazze'de yaşanan olaylar, dünya genelinde büyük bir endişe ve tepkiyle karşılanırken, insanlar farklı yollarla desteklerini göstermeye çalışıyorlar.

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