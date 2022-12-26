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Brezilya'da bomba paniği

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da bulunan uluslararası havalimanı yakınlarında tespit edilen şüpheli valiz, bomba imha ekipleri tarafından imha edildi. Valizin içinde bomba olduğu anlaşıldı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 15:18
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Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki havalimanında bomba paniği

Brezilya'da bomba paniği
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Brezilya'da havalimanı yakınlarında bir valiz içerisinde bırakılmış bomba bulundu.

Brezilya’nın başkenti Brasilia’daki uluslararası havaalanı yakınında bulunan şüpheli paket bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Brezilya’nın başkenti Brasilia’daki uluslararası havaalanı yakınındaki bir yolda bulunan yakıt tankerindeki şüpheli paket paniğe neden oldu. Brasilia şehri Federal Bölge Askeri Polisi tarafından yapılan açıklamada, paketin içinde bomba olduğu bildirildi.

Bombanın bulunduğu araç sürücüsü, aracına bir başkası tarafından şüpheli bir kutu yerleştirildiğini fark ettiğini ifade ederken, olay yerine gelen polis ekipleri de kutunun tellerle sarılı olması nedeniyle bomba olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi.

Olay üzerine bölgeye gönderilen bomba imha ekiplerinin patlayıcıyı yaklaşık bir buçuk saat süren çalışma sonucu etkisiz hale getirdikleri ve daha sonra incelenmek üzere adli makamlara teslim ettikleri öğrenildi.

Askeri Polis kutunun içindeki bombanın telle bağlı 2 dinamitten oluştuğunu açıklarken, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

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