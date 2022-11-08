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Bilim insanları ilk insanlarının neden öldüğünü açıkladı. Daha önce hiç duymadınız

Bilim insanları ilk insan olan Neandertallerin neden öldüğü konusunda bazı açıklamalarda bulundu. Araştırmalar sonucunda ilk insanların ölüm sebebi savaş ve seks olarak tanımlandı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 15:34
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Britanyalı bilim insanları Neandertallerin seks sebebiyle öldüğünü açıkladı

Bilim insanları ilk insanlarının neden öldüğünü açıkladı. Daha önce hiç duymadınız
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Britanya'dan bir grup bilim insanı Neandertallerin savaşlardan ziyade, çiftleşme sebebiyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

PalaeoAnthropology'de yayımlanan bir makaleye göre, Homo sapiens'le çiftleşmek, kendi aralarında üreyen Neandertallerin sayısını azalttı. 250 bin yıl önce ortaya çıkan ve 40 bin yıl önce yok olan bu eski insan türünün, Homo sapiens'le hem çiftleştiği hem de savaştığı aktarıldı.

Afrika dışında yaşayan tüm insanların genomunun yaklaşık yüzde 2'sinin Neandertallerden geldiği belirtilirken Neandertallerin, bugünkü tek insan türü olan Homo sapiens'le savaştığı ve bu sebeple yok olduğuna inanıldığını aktardı. Ancak yapılan son araştırmalar bu verinin tam tersini öne sürdü.

İngiltere'deki Doğa Tarihi Müzesi'nde İnsan Evrimi Araştırma Lideri ve yeni makalenin yazarlarından Profesör Chris Stringer, şu ifadeleri kullandı:

Neandertaller düzenli olarak Homo sapiens'le ürediyse nüfusları aşınmış ve bu da sonunda neslinin tükenmesine yol açmış olabilir. Biz böyle düşünüyoruz.

Stringer'a göre Homo sapiens ve Neandertaller arasındaki etkileşime dair bilgi dağarcığı son yıllarda epey arttı. Ancak halen yeterli değil:

Gruplar arasındaki melezleşmenin gerçekte nasıl yaşandığına dair bilimsel tartışmaların sayısı çok az.

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