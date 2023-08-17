Britney Spears ve Sam Asghari boşanıyor. Ayrılık nedeni belli oldu

Britney Spears ile Sam Asghari, ABD'li popçunun 2016 yılındaki 'Slumber Party' klibinin çekimlerinde tanışmıştı. Asghari, Eylül 2021'de Speras'a evlilik teklifinde bulunmuştu.

Yaklaşık beş yıl aşk yaşayan ikili, geçtiğimiz haziran ayında şarkıcının California'daki evinde gerçekleşen görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.

EVİ TERK ETTİ

Ünlü çiftin, 14 aylık evliliğin ardından ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı. 29 yaşındaki Asghari'nin, Spears ile birlikte yaşadığı evden ayrıldığı da basına yansıyan haberler arasında.

'İHANET' İDDİASI

TMZ'nin haberine göre; Sam Asghari, eşinin kendisini aldattığı söylentileri üzerine 41 yaşındaki şarkıcıdan ayrılmak için mahkemeye başvurdu.

Çifte yakın bir kaynak, "Britney ihanet iddialarını reddediyor. Şu anda çok kırılgan çünkü bu durum ona eski anıları hatırlattı" ifadelerini kullandı.

"EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İLE PARASINI KORUYACAK"

Britney Spears'ın evlilik sözleşmesi yaptırdığı, bu sayede servetini güvence altına aldığı da konuşuluyor. Şarkıcının, ayrılık kararından sonra Hollywood'un en iyi avukatlarından oluşan bir ekiple çalışmaya başladığı öğrenildi.

Spears, ilk evliliğini 2004 yılında Jason Allen Alexander ile yapmıştı. Ancak bu birliktelik sadece 12 saat sürmüştü. ABD'li şarkıcı, 2004'te dansçılarından Kevin Federline ile hayatını birleştirmişti. İki tane erkek çocukları dünyaya gelen çift, 2007'de yollarını ayırmıştı.