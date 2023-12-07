Ünlü sanatçının babasının bacağı kesildi

Posta Gazetesi'nin haberine göre, pop yıldızı 42 yaşındaki Britney Spears, 13 yıl süren babasının vasiliğinden kurtulduktan sonra özgürlüğünün tadını çıkartırken 71 yaşındaki babası Jamie Spears, sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılan Spears’ın bacağının kesildiği ortaya çıktı.

Britney Spears, 2021 yılında açtığı dava sonucunda babasının hayatını kontrol etmesine son vermişti. Ünlü şarkıcı, babasının kendisine zorla ilaç verdiğini, sahneye çıkmasına izin vermediğini ve parasını harcadığını iddia etmişti. Babası Jamie Spears ise kızının akıl sağlığını korumak için bu kararları aldığını savunmuştu.

"DESTEK OLACAK"

Babasının vasiliğinden kurtulan Britney Spears, sosyal medyada mutlu anlarını paylaşmaya başladı. Ancak babası Jamie Spears, ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Spears’ın bacaklarından birinde ağır bir enfeksiyon oluştu. Enfeksiyonun tedavi edilememesi üzerine doktorlar, Spears’ın bacağını kesmek zorunda kaldı.

Spears’ın durumunun iyi olmadığı belirtilirken, Britney Spears’ın babasına karşı duygularının değiştiği söylendi. Kaynaklar, Britney Spears’ın babasıyla arasını düzeltmek istediğini ve ona destek olmaya çalıştığını ifade etti. Spears ailesi, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Britney Spears, 2008 yılında alınan kararla babasının vasiliğine girmişti. Bu kararla birlikte, ünlü şarkıcının finansal, kariyer ve kişisel kararlarının çoğu babası tarafından alınmaya başlamıştı. Britney Spears, 13 yıl boyunca babasının baskısından şikayet etmişti.

2021 yılında açtığı dava sonucunda, babasının vasiliği sona ermişti. Britney Spears, bu kararla birlikte özgürlüğüne kavuşmuştu.