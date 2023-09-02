Ünlü şarkıcı çıplak ata bindi. 'Üstümü çıkarmak zorundaydım' dedi

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’ın üstü çıplak şekilde ata binmesi sosyal medyada gündem yarattı.

Ünlü şarkıcı çıplak ata bindi. 'Üstümü çıkarmak zorundaydım' dedi

Hakkında çıkan haberlerle sansasyonel etki yaratan Britney Spears, bu defa da çıplak halde ata binmesiyle tartışma konusu oldu. Sam Asghari ile yaşadığı ayrılıktan sonra beline yaptırdığı dövmesi de gözlerden kaçmadı.

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Çölde ata binen Spears, üstsüz bir şekilde ata binerken çekilen videosunu “Üstümü çölde çıkarmak zorundaydım. Çıplak olmam gerekiyordu” notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. 41 yaşındaki ünlü yıldızın o videosu kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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