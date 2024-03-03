Brokoli mücveri nasıl yapılır?

Çağlar Çağatay
Brokoli mücveri nasıl yapılır?
Brokoli mücveri oldukça lezzetli ve sağlıklı bir seçenektir. Kolay yapılması sebebiyle de kısa sürede hazırlanabilir. İşte pratik mücver tarifi...

Malzemeler:

2 su bardağı doğranmış brokoli
1 adet rendelenmiş havuç
1 adet rendelenmiş soğan
2 yumurta
Yarım su bardağı rendelenmiş beyaz peynir veya kaşar peyniri
Yarım su bardağı un
2 yemek kaşığı doğranmış taze maydanoz veya dereotu
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı (kızartmak için)

Yapılışı:

Brokolileri küçük parçalara ayırın ve haşlayın. Daha sonra suyunu süzüp doğrayın.

Bir karıştırma kabında haşlanmış brokoli parçalarını, rendelenmiş havucu, rendelenmiş soğanı, yumurtaları, rendelenmiş peyniri, unu ve doğranmış maydanozu veya dereotunu karıştırın.

Karışıma tuz ve karabiber ekleyin, ardından tüm malzemeler iyice karışana kadar spatula veya kaşık yardımıyla karıştırın.

Geniş bir tavada zeytinyağını kızdırın.

Hazırladığınız mücver karışımından kaşıkla küçük parçalar alıp tavaya koyun. Mücverler altın rengi olana kadar her iki tarafını da kızartın.

Kızaran mücverleri kağıt havlu serilmiş bir tabağa alarak fazla yağını emmesini sağlayın.

Sıcak veya ılık olarak servis yapın.

Son Haberler
Hayvanları Koruma Örgütü misk kedilerine yönelik işkenceyi eleştirdi Dünya
Hayvanları Koruma Örgütü misk kedilerine yönelik işkenceyi eleştirdi
Konyaspor'un Pendikspor galibiyetindeki kahramanı Recep Çınar açıkladı Spor
Konyaspor'un Pendikspor galibiyetindeki kahramanı Recep Çınar açıkladı
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 ölü Dünya
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 ölü
Samsun'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsunspor'un Başakşehir'e kaybetmesinin en büyük nedenini açıkladı. Mirza Şeker yazdı Spor
Samsunspor'un Başakşehir'e kaybetmesinin en büyük nedenini açıkladı. Mirza Şeker yazdı
Asgari ücrete temmuz zammı gelecek mi? Uzman isim ‘Yüzde 100’ diyerek açıkladı Ekonomi
Asgari ücrete temmuz zammı gelecek mi? Uzman isim ‘Yüzde 100’ diyerek açıkladı
Ayılıp bayılmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ayılıp bayılmak deyimi ne anlama geliyor?