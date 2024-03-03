Brokoli mücveri nasıl yapılır?

Malzemeler:

2 su bardağı doğranmış brokoli

1 adet rendelenmiş havuç

1 adet rendelenmiş soğan

2 yumurta

Yarım su bardağı rendelenmiş beyaz peynir veya kaşar peyniri

Yarım su bardağı un

2 yemek kaşığı doğranmış taze maydanoz veya dereotu

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı (kızartmak için)

Yapılışı:

Brokolileri küçük parçalara ayırın ve haşlayın. Daha sonra suyunu süzüp doğrayın.

Bir karıştırma kabında haşlanmış brokoli parçalarını, rendelenmiş havucu, rendelenmiş soğanı, yumurtaları, rendelenmiş peyniri, unu ve doğranmış maydanozu veya dereotunu karıştırın.

Karışıma tuz ve karabiber ekleyin, ardından tüm malzemeler iyice karışana kadar spatula veya kaşık yardımıyla karıştırın.

Geniş bir tavada zeytinyağını kızdırın.

Hazırladığınız mücver karışımından kaşıkla küçük parçalar alıp tavaya koyun. Mücverler altın rengi olana kadar her iki tarafını da kızartın.

Kızaran mücverleri kağıt havlu serilmiş bir tabağa alarak fazla yağını emmesini sağlayın.

Sıcak veya ılık olarak servis yapın.