Laz Suşi nasıl yapılır? Laz usulü suşi tarifi

Laz Suşi, Karadeniz mutfağıyla Japon mutfağının harmanlandığı bir yemektir.

Peki, hem lezzetli hem de göz alıcı bir yemek olan Laz Suşi nasıl yapılır? Laz usulü Suşii tarifi. Bu enfes Laz Suşi tarifini sizin için paylaşıyoruz.

Haydi gelin Laz Suşi nasıl yapılır görelim.

LAZ SUŞİ MALZEMELERİ

• 2 su bardağı pirinç

• 2.5 su bardağı su

• 3 yemek kaşığı pirinç sirkesi (alternatif olarak beyaz sirke de kullanabilirsiniz)

• 2 yemek kaşığı şeker

• 1 tatlı kaşığı tuz

• Yenibahar

• Limon

• Lahana yaprağı

• Hamsi filetosu

• Mısır unu

• Fındık yağı veya tereyağı

LAZ SUŞİ YAPILIŞI

• Hamsi filetosunu mısır ununa bulayarak yağda kızartın. Ardından kenara alıp soğuması için bırakın.

• Lahana yaprağını haşlayın ve soğuması için onu da kenara alın.

• Pirinci iyice yıkayın, suyu berraklaşana kadar durulayın. Ardından pirinci süzün.

• Bir tencereye suyu ve pirinci ekleyin, kaynamaya başlayana kadar orta ateşte pişirin. Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve pirinç yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

• Bir kaseye pirinç sirkesini, şekeri ve tuzu ekleyin, karıştırın ve pirinç piştikten sonra sıcak pirince ekleyin. Karıştırarak pirinçlerin her tarafına sirke karışımının nüfuz etmesini sağlayın. Soğuması için bir kenarda bekletin.

• Soğuyan pirinci lahana yaprağına eşit bir şekilde yayın. Üzerine hamsi filetosunu ekleyin. Rulo şeklinde sarın ve keskin bir bıçak yardımıyla dilimleyin.

• Dilimlenmiş Laz sushilerin üzerine birkaç damla limon sıkın ve isteğe bağlı olarak yenibahar serpin.

LAZ SUŞİ PÜF NOKTALARI

• Doğru pirinç seçimi: Eğer bulabilirseniz sushi pirinci tercih edin. Aksi halde Jasmine pirinci tercih edebilirsiniz. Jasmine pirinci, sushi pirincine benzer bir yapışkanlığa sahiptir. Bu, sushi yaparken rulonun şeklini korumasına yardımcı olur.

• Pirinç pişirme: Pirinci pişirirken suyunu iyice süzüp, pirinci yıkadıktan sonra pişirmeden önce 20-30 dakika kadar su içinde bekletmek, pirincin daha iyi pişmesini sağlar.

• Sirke karışımı: Pirinç sirkesi, şeker ve tuzu bir araya getirerek pirince eklemek, pirincin lezzetini ve yapışkanlığını artırır.

• Pirinç yayma: Pirinci lahana yaprağına yayarken ellerinizi ıslatmak, pirinci yayarken yapışmasını önler.

• Malzemelerin düzenlenmesi: Laz sushi rulosunu yaparken malzemeleri düzgün ve eşit bir şekilde yaymaya özen gösterin.

Afiyet olsun!

LAZ SUŞİ NEREDEN GELİYOR?

Laz suşi, Türk kültürüne ithafen Karadeniz mutfağıyla Japon mutfağının harmanlandığı bir yemektir. Laz suşinin kökeni tam olarak bilinmemektedir, ancak bazı kaynaklara göre 1990’lı yıllarda Rize’de bir restoranda ortaya çıkmıştır. Laz suşinin yapımında kullanılan lahana, hamsi ve mısır unu gibi malzemeler, Karadeniz bölgesinin geleneksel ürünleridir. Laz suşi, Lazlar ile Japonlar arasında bir kültürel bağ olduğunu gösteren ilginç bir örnektir. Lazlar, Doğu Karadeniz’de Artvin, Ardahan ve Rize’de yaşayan, Lazca konuşan bir halktır. Lazların kökeni ise Kafkaslar’da bulunan Kolhis ve Lazika krallıklarına dayanmaktadır. Lazlar, tarih boyunca farklı devletlerin egemenliği altında kalmış, ancak kültürlerini ve dillerini korumayı başarmışlardır. Lazlar, Türkiye’nin zengin ve renkli bir parçasıdır.

LAZ SUŞİ'NİN KÖKENİ NEDİR?

Laz Sushi, Karadeniz mutfağıyla Japon mutfağının birleşimi olan bir yemektir. Hamsi, lahana ve mısır unu gibi Karadeniz’in yöresel malzemeleriyle sushi pirinci, nori yaprağı ve sirke gibi Japon mutfağının temel malzemeleriyle hazırlanır. Laz Sushi’nin ne zaman ve kim tarafından icat edildiği bilinmemektedir. Ancak, Laz Sushi’nin Gelinim Mutfakta gibi yemek yarışmalarında popülerlik kazandığı söylenebilir. Laz Sushi, hem lezzetli hem de göz alıcı bir yemek olarak Türk mutfağının zenginliğini göstermektedir.

HANGİ BALIK TÜRLERİ LAZ SUSHİ İÇİN KULLANILABİLİR?

Laz Sushi için kullanabileceğiniz balık türleri arasında hamsi, somon, ton balığı, levrek ve karides bulunur. Bu balıkların lezzetli ve taze olmasına dikkat edin. Ayrıca, çiğ balık kullanacaksanız, parazit riskini önlemek için balıkları önceden dondurun. Laz Sushi yapmak için daha fazla ipucu için bu linkteki püf noktalarına göz atabilirsiniz. Laz Sushi yapmanın keyfini çıkarın!