Yoğurtlu Kırmızı Biber Mezesi nasıl yapılır?

Rukiye Selçuk
Yoğurtlu Kırmızı Biber Mezesi nasıl yapılır?
Yemeklerin olmazsa olmazlarından olan mezeler onlarca çeşidiyle sofraları süslüyor.

Gerek yoğurtlu gerek kızartma şeklinde sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Yoğurtlu Kırmızı Biber Mezesi de vazgeçemeyeceğiniz mezeler arasında bulunuyor.
Yoğurtlu Kırmızı Biber Mezesi Tarifi İçin Malzemeler
7 tane kırmızı biber
3 yemek kaşığı zeytinyağı
5 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt
Yaklaşık 5 yemek kaşığı kadar su
1 çay kaşığı kadar tuz
2-3 diş sarımsak (isteğe göre azaltıp artırabilirsiniz)
Yoğurtlu Kırmızı Biber Mezesi Tarifi Nasıl Yapılır?

  1. Kırmızı biberleri fırında közlemek için öncelikle biberlerin bir iki yerine bıçakla çizikler atın daha hızlı pişsin..
  2. Pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirerek önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 20 dakika pişmeye bırakın.
  3. Sürenin sonunda biberleri fırından alın ve soğumaya bırakın.
  4. Soğuyan kırmızı biberleri kabuklarını soyup kareler halinde doğrayın ve tavaya alarak suyu gidene kadar ara ara karıştırarak 2-3 dakika kavurun.
  5. Daha sonra zeytinyağı ya da sıvı yağ ekleyerek 5 dakika daha kavurun ve ocaktan alarak soğumaya bırakın.
  6. Bu arada yoğurtlu sosu için uygun bir kap içerisine alınan süzme yoğurdu su ile çırparak açılmasın9ı sağlayın.
  7. Tuz ve sarımsağı da ekleyerek tekrar karıştırın.
  8. Soğuyan biberleri de yoğurtlu sosun içerisine alın ve karıştırdıktan sonra uygun bir servis tabağına alın. Afiyet olsun!

İlgili Haberler
Huzurevinde yangın: 4 ölü,21 yaralı
Huzurevinde yangın: 4 ölü,21 yaralı
Laz Suşi nasıl yapılır? Laz usulü suşi tarifi
Laz Suşi nasıl yapılır? Laz usulü suşi tarifi
İncir Uyutması tarifi
İncir Uyutması tarifi
Soğan çorbası nasıl yapılır?
Soğan çorbası nasıl yapılır?
Brokoli mücveri nasıl yapılır?
Brokoli mücveri nasıl yapılır?
Son Haberler
Eser Yenenler Mete Gazoz'a 'Ok atarken neden kekelemiyorsun' diye sordu. Mete Gazoz Eser Yenenler'e kapak yaptı Spor
Eser Yenenler Mete Gazoz'a 'Ok atarken neden kekelemiyorsun' diye sordu. Mete Gazoz Eser Yenenler'e kapak yaptı
Son dakika... Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor Gündem
Son dakika... Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor
Bursaspor uyardı. Mayıs ayına tarih verdi Spor
Bursaspor uyardı. Mayıs ayına tarih verdi
Balıkesir’de 3 zehir taciri kıskıvrak yakalandı Yerel Haberler
Balıkesir’de 3 zehir taciri kıskıvrak yakalandı
Astıma iyi gelen besinler hangileridir Sağlık
Astıma iyi gelen besinler hangileridir
Süper Kupa maçı öncesi Şanlıurfa'da büyük hareketlilik. Statta ilave tedbir alınıyor Spor
Süper Kupa maçı öncesi Şanlıurfa'da büyük hareketlilik. Statta ilave tedbir alınıyor
A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası kura çekimindeki rakipleri belli oldu Spor
A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası kura çekimindeki rakipleri belli oldu