Yoğurtlu Kırmızı Biber Mezesi nasıl yapılır?

Gerek yoğurtlu gerek kızartma şeklinde sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yoğurtlu Kırmızı Biber Mezesi de vazgeçemeyeceğiniz mezeler arasında bulunuyor.

Yoğurtlu Kırmızı Biber Mezesi Tarifi İçin Malzemeler

7 tane kırmızı biber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

5 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt

Yaklaşık 5 yemek kaşığı kadar su

1 çay kaşığı kadar tuz

2-3 diş sarımsak (isteğe göre azaltıp artırabilirsiniz)

Yoğurtlu Kırmızı Biber Mezesi Tarifi Nasıl Yapılır?

Kırmızı biberleri fırında közlemek için öncelikle biberlerin bir iki yerine bıçakla çizikler atın daha hızlı pişsin.. Pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirerek önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 20 dakika pişmeye bırakın. Sürenin sonunda biberleri fırından alın ve soğumaya bırakın. Soğuyan kırmızı biberleri kabuklarını soyup kareler halinde doğrayın ve tavaya alarak suyu gidene kadar ara ara karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Daha sonra zeytinyağı ya da sıvı yağ ekleyerek 5 dakika daha kavurun ve ocaktan alarak soğumaya bırakın. Bu arada yoğurtlu sosu için uygun bir kap içerisine alınan süzme yoğurdu su ile çırparak açılmasın9ı sağlayın. Tuz ve sarımsağı da ekleyerek tekrar karıştırın. Soğuyan biberleri de yoğurtlu sosun içerisine alın ve karıştırdıktan sonra uygun bir servis tabağına alın. Afiyet olsun!