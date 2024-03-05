Et ile sebzenin lezzet buluşması: Tokat kebabı

Tokat kebabı, Tokat yöresine özgü geleneksel bir et yemeğidir. Kuzu eti, patlıcan, patates, domates, biber, sarımsak ve zeytinyağı ile hazırlanır. Etler kuşbaşı şeklinde doğranır, patlıcanlar alacalı soyulur ve dilimlenir, patatesler ince ince kesilir, domatesler küp küp doğranır, sarımsaklar soyulur.

Tüm malzemeler bir tepsiye sırayla dizilir ve fırında kızarana kadar pişirilir. Tokat kebabı, odun ateşinde şişlerde pişirilerek de yapılabilir. Bu şekilde servis edilirken, altına lavaş ekmeği konulur. Tokat kebabı, lezzetli ve doyurucu bir yemektir. Peki, Tokat kebabı tarifi? Tokat kebabı malzemeleri? Tokat kebabı nasıl yapılır?

TOKAT KEBABI MALZEMELERİ?

Tokat kebabı, Tokat yöresine özgü geleneksel bir et yemeğidir. Tokat kebabı yapmak için şu malzemeleri kullanabilirsiniz:

• 500 gram kuzu but eti

• 3 adet patlıcan

• 1 adet patates

• 4 adet yeşil biber

• 2 adet domates

• 4 diş sarımsak

• Yarım çay bardağı zeytinyağı

• Tuz

TOKAT KEBABI YAPILIŞI?

• Etleri irice doğrayın ve hafifçe tuzlayın.

• Patlıcanları alacalı soyun, patlıcanın büyüklüğüne göre enine ikiye ya da üçe kesin ve irice dilimleyin. Patlıcanları doğradıktan sonra tuzlu su içerisine alın ve bu şekilde bir kenarda bekletin.

• Patatesi soyun ve yarım daire şeklinde ince ince doğrayın. Domatesleri küp küp doğrayın, sarımsakların kabuklarını soyun fakat doğramayın.

• Yuvarlak bir fırın tepsisine, patlıcan, et, patates olacak şekilde sırayla yuvarlak şeklinde dizin. Ortada kalan boşluğa, küp küp doğradığınız domatesleri koyun ve üstüne de kabuklarını soyduğunuz sarımsakları bütün olarak koyun. En üste de biberleri dizin, üstüne yarım çay bardağı zeytinyağı gezdirin, tuz serpin ve önceden ısıtılmış 220 derece fırına verin.

• Bu şekilde 1 saat pişmeye bırakın. Pişme süresinin sonunda, fırından alın ve sıcak sıcak servis edin.

Tokat kebabı tarifi için daha fazla detay isterseniz, buraya veya buraya tıklayabilirsiniz. Tokat kebabı nasıl pişirildiğini görmek isterseniz, bu videoyu izleyebilirsiniz. Tokat kebabı hakkında daha fazla bilgi için buraya veya buraya bakabilirsiniz. Afiyet olsun!

TOKAT KEBABININ TARİHİ NEDİR?

Tokat kebabının tarihi yaklaşık 300 yıl öncesine dayanmaktadır. Tokat kebabı, Tokat yöresine özgü geleneksel bir et yemeğidir. Tokat kebabı, taze kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşil biber, patates, soğan, sarımsak ve özel pişirilmiş kebap pidesi kullanılarak yapılır. Tokat kebabı, kendine has üretim yöntemi ve kebap ocağı ile diğer kebaplardan ayrılır.

Tokat kebabı, Tokat’ın dışında Sivas, Ordu ve Amasya gibi illerde de yöresel farklılıklar gösterebilen Tokat kebapları yapılır. Tokat kebabı, yaz güneşinde kızaran domateslerinin lezzeti ve yaylalarda kekikle beslenen kuzu etinin kalitesi ile ünlüdür. Tokat kebabı, Tokat’a turist çeken bir lezzettir.