Bu tarife bayılacaksınız! Nefis Patlıcan Lazanya tarifi?

Patlıcan Lazanya, hamur kullanmadan yapılan bir lazanya türüdür. Sebzeler ve soslarla zenginleştirilen bu yemek, Akdeniz mutfağının lezzetlerini sofranıza taşır. Patlıcan Lazanya, patlıcanın eşsiz aroması ve lazanyanın tok tutan yapısıyla herkesin beğenisini kazanır. Bu yemek, hem lezzetli hem de keyifli bir ana yemek olabilir. Patlıcan Lazanya, bir kere tadınca bağımlısı olacağınız bir yemektir.

Patlıcan Lazanya tarifi, malzemeleri ve püf noktaları için işte size üç farklı tarif...

PATLICAN LAZANYA TARİFİ

Bu tarifte patlıcanlar alacalı soyulup kızartılıyor, tavuk göğsü haşlanıp küçük küçük doğranıyor, domates sosu ve beşamel sos hazırlanıyor. Sonra fırın kabına patlıcan, tavuklu harç, beşamel sos ve kaşar peyniri kat kat diziliyor. 190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriliyor. Bu tarif 8-10 kişilik, 30 dakika hazırlık, 30 dakika pişirme süresi gerektiriyor.

Bu tarifte patlıcanlar alacalı soyulup fırında pişiriliyor, domates sosu rendelenmiş domates, biber, sarımsak, salça ve baharatlarla yapılıyor. Beşamel sos için un, süt, tuz, karabiber ve kaşar peyniri kullanılıyor. Fırın kabına beşamel sostan yayılıp lazanya yaprakları, patlıcan, domates sosu ve kaşar peyniri sırasıyla yerleştiriliyor. 200 derece fırında 50 dakika pişiriliyor. Bu tarif 4 kişilik, 45 dakika süresi gerektiriyor.

PATLICANLI LAZANYA NASIL YAPILIR?

Bu tarifte patlıcanlar alacalı soyulup fırında pişiriliyor, domates sosu için domates, biber, sarımsak, salça, su ve baharatlar kaynatılıyor. Beşamel sos için un, süt, kaşar peyniri, tuz ve karabiber pişiriliyor. Küçük boy kare borcama beşamel sostan yayılıp lazanya yaprakları, patlıcan, domates sosu ve kaşar peyniri katmanlar halinde diziliyor. 200 derece fırında 25 dakika pişirilip çıkarılıyor. Üzerine kaşar peyniri serpilip 25 dakika daha pişiriliyor. Bu tarif 4 kişilik, 30 dakika hazırlık, 50 dakika pişirme süresi gerektiriyor.

PATLICAN LAZANYA YAPARKEN PÜF NOKTALARI?

Patlıcanları kızartmak yerine fırında pişirmek daha hafif ve sağlıklı bir seçenek olabilir. Patlıcanları tuzlu suda bekletmek acısını alır ve daha lezzetli olmasını sağlar. Beşamel sosu yaparken topaklanmaması için sürekli karıştırmak ve sütü yavaş yavaş eklemek önemlidir. Lazanya yapraklarını kullanmadan önce haşlamak gerekir. Ancak ön pişirme gerektirmeyen lazanya yaprakları da bulunmaktadır. Fırından çıkardıktan sonra 10-15 dakika dinlendirmek, dilimlemeyi kolaylaştırır. Afiyet olsun!

PATLICAN LAZANYA’NIN KÖKENİ NEDİR?

Patlıcan Lazanya’nın kökeni tam olarak bilinmemektedir, ancak bazı kaynaklar bu yemeğin İtalyan mutfağından esinlenerek Türk mutfağına girdiğini iddia etmektedir. Patlıcan Lazanya, hamur yerine patlıcan kullanılarak hazırlanan bir lazanya çeşididir. Patlıcan, Türk mutfağının en sevilen sebzelerinden biridir ve birçok yemekte kullanılmaktadır. Patlıcan Lazanya, patlıcanın lezzetini tavuk, domates sosu, beşamel sos ve peynir ile birleştirerek sunan bir yemektir. Patlıcan Lazanya, hem hafif hem de doyurucu bir ana yemek olarak tercih edilebilir. Patlıcan Lazanya yapmak için farklı tarifler bulunmaktadır. Bazı tariflerde patlıcanlar kızartılırken, bazılarında fırında pişirilmektedir. Ayrıca tavuk yerine kıyma ya da sebze de kullanılabilir.

LAZANYA KAÇ KALORİ İÇERİYOR?

Patlıcan Lazanya’nın kalori miktarı, kullanılan malzemelere ve porsiyon büyüklüğüne göre değişmektedir. Ortalama olarak, bir porsiyon patlıcan lazanya yaklaşık 400 kalori içermektedir. Patlıcan lazanya, besleyici ve doyurucu bir yemek olduğu için, diyet yapanlar için uygun bir seçim olabilir. Ancak, kalori alımını dengelemek için yanında hafif bir salata ya da çorba tercih etmek iyi olabilir.