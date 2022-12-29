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NBA'de Brooklyn Nets üst üste 10. galibiyetine ulaştı

NBA'de Brooklyn Nets, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 108-107 yendi. Bu sonuçla birlikte üst üste 10. galibiyetini elde etti ve doğu konferansında ikinci sıraya yerleşti.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 12:52
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Brooklyn Nets seriye bağladı: Üst üste 10. zafer

NBA'de Brooklyn Nets üst üste 10. galibiyetine ulaştı
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NBA'de Brooklyn Nets, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 108-107 yendi. NBA'de üst üste 10. galibiyetini elde eden Nets, sezonun 23. galibiyetini alarak doğu konferansında ikinci sıraya yerleşti.  Nets'te Kevin Durant 26 sayı, 16 ribaunt, 8 asist, Kyrie Irving 28 sayı, 5 ribaunt, 8 asist ve Nic Claxton 17 sayı, 10 ribauntla oynadı. Dejounte Murray'nin 24 sayı, 9 ribaunt, 8 asist ve John Collins'in 21 sayı, 8 ribauntluk performansları, yıldız oyuncu Trae Young'ın forma giymediği maçta Hawks'ın 18. mağlubiyetini engelleyemedi.

WİLLİAMSON'DAN KARİYER REKORU

Chicago Bulls, Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Milwaukee Bucks'ı uzatmada 119-113 mağlup etti. Sezonun 15. galibiyetine ulaşan ev sahibi Bulls'ta DeMar DeRozan 42 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle ön plana çıktı. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 45 sayı, 22 ribaunt, 7 asistlik performansı, sezonun 12. yenilgisini önleyemedi. Bir diğer maçta ise Zion Williamson geceye damgasını vurdu. New Orleans Pelicans, sahasında Minnesota Timberwolves'u 119-118'lik skorla geçti. Arka arkaya 4 olmak üzere 22. maçını kazanan ve Batı Konferansı'nda liderliğe yerleşen Pelicans'ta Zion Williamson, 43 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Trey Murphy 21 ve CJ McCollum 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bu sezon 19. kez kaybeden Timberwolves'ta Anthony Edwards ve D'Angelo Russell 27'şer sayı üretti.

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