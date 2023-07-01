Brozovic'in geleceği belli oldu. Servete imza attı

Serie A takımlarından Inter ve Hırvatistan Milli Takımı'yla gösterdiği performansla gözde isim olan Marcelo Brozovic, Körfez yolcusu oluyor. Daha önceki anlaşmanın iptal olmasından dolayı transfer sekteye uğrasa da oyuncu tekrardan Al-Nassr ile anlaştı ve artık son noktaya gelindi.



AL NASSR'A GİDİYOR

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al-Nassr, Marcelo Brozovic transferi için Inter ile anlşamaya vardı. Suudi Arabistan ekibi bu transfer için Inter'e 18 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyecek.

SERVET ALACAK

Haberin devamında Al-Nassr, 30 yaşındaki Hırvat orta sahaya 3 yıllık sözleşme önerdi. Marcelo Brozovic 3 yıllık sözleşmenin sonucunda toplamda 100 milyon euro net maaş kazanacak.



Bu sezon Inter formasıyla 40 resmi maçta forma giyen Marcelo Brozovic bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik katkı sağladı.