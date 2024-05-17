İbrahim ustadan köftenin küçülmesini sağlayacak tüyo! Köftenin lezzeti beşe katlanacak

Kaynak: Haber Merkezi
İbrahim ustadan köftenin küçülmesini sağlayacak tüyo! Köftenin lezzeti beşe katlanacak
İbrahim ustanın bu tüyosu sayesinde, artık evinizde mükemmel lezzette ve formda köfteler yapabileceksiniz

İbrahim usta, köfte yapımı konusunda uzmanlığı ile tanınan bir isimdir. Bugün sizlerle paylaşacağımız tüyo sayesinde, köftenin nasıl daha lezzetli hale getirilebileceğini öğreneceksiniz. İbrahim ustanın verdiği bu tüyo sayesinde köftenin küçülmesini engellemek mümkün olacak ve lezzeti adeta beşe katlanacak.

Saraymedya'daki bilgilere göre; İbrahim usta, yılların verdiği deneyimle köfte pişirmenin püf noktalarını paylaştı. İşte onun verdiği değerli bilgiler:

1. Doğru Malzeme Seçimi: İyi bir köfte yapmanın temelinde doğru malzeme seçimi yatar. Taze dana kıyma tercih etmek, köftenin lezzetini artıracaktır. Ayrıca kıymada yağ oranına dikkat etmek de önemlidir.

2. Yoğurma Tekniği: Kıyma ile diğer malzemeleri yoğururken nazik olmak ve fazla bastırmamak önemlidir. Yoğurma işlemi sırasında malzemelerin homojen bir şekilde karışması sağlanmalıdır.

3. Şekil Verme: Köftelerin şeklini verirken ellerinizi ıslatmak, köftenin dağılmaması ve düzgün bir şekil alması için oldukça faydalıdır.

4. Pişirme Tekniği: Köfteleri közde ya da mangalda pişirmek, onlara eşsiz bir aroma kazandırır. Ancak ev şartlarında fırın veya tavada da lezzetli köfteler yapmak mümkündür. Pişirme esnasında köftelerin sık sık çevrilmesi, her tarafının eşit şekilde pişmesini sağlar.

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Anne Köftesi İçin Gereken Malzemeler:

Yarım kilo Kuzu kıyma

2 adet patates

1 su bardağı domates rendesi

1 adet soğan

1 kırmızı biber

Maydanoz

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı galeta unu

1 yumurta

Sıvı yağ

1 Çay kaşığı kırmızı biber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

Yarım su bardağı su

Anne Köftesi Yapılışı:

Derin bir kaba aldığımız kıymanın içerisine yumurta, tuz, sarımsak, maydanoz, baharatlar, rendelenmiş ve acı suyu çıkarılmış soğan ve galeta ununu alalım.

Özdeşleşmesi için iyice yoğuralım.

Yoğurulan kıymadan orta büyüklükte parçalar koparıp, köfte şeklini verelim.

Tavanın içerisine aldığımız az bir miktar sıvı yağ ısınınca, üzerine elma dilim kesmiş olduğumuz patatesleri kızartmak için koyalım.

Fırına da gireceği için çok kızartmamıza gerek yok.

Patateslerin ardından, köfteleri kısık ateşte hafifçe kızartalım.

Tavanın dibinde kalan yağı dökelim.

Neredeyse hiç yağsız olarak kızarmasını sağlayalım.

Yemeğimizin çok yağlı olması istediğimiz bir şey değildir.

Fırın tepsisinin altına köfteleri üzerine patatesleri döşeyelim.

Daha sonra sırasıyla iri doğranmış kırmızı biber, rendelenmiş domates, tuz ve su ilave edelim.

En üstüne köftelerin yanmaması için fırın kağıdı serelim.

Önceden ısıtılmış, 180 derece fırında yarım saat pişirelim.

Afiyet Olsun.

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