Ayçiçekleri açtı; tarlalar sarıya büründü

Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip Çukurova'da, ayçiçeği yapraklarının açmasıyla sarının farklı tonları ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Halk arasında "günebakan" olarak da adlandırılan ayçiçeği, Adana'nın bereketli topraklarında yüzünü güneşe dönerek ilgi topluyor. Ülkenin yağlık ayçiçeği ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayan Adana'da, ayçiçeklerinin açmasıyla birlikte tarlalar adeta birer doğal stüdyo haline geldi.

Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen ayçiçeği tarlaları, fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu. Görenleri kendisine hayran bırakan tarlalarda çekilen fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.