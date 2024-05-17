Özgür Özel 'yeni anayasa' hakkında konuştu. 'Çok uzağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Reuters’a yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, yeni anayasa çalışmalarına oturmak için önce mevcut anayasaya uyulması gerektiğini ifade ederek, bu konuda şu anda "masadan çok uzak" bir noktada olunduğunu ifade etti.

"ANAYASA İKTİDAR PARTİSİ TARAFINDAN İHLAL EDİLİYOR"

Özel, "Anayasa, iktidar partisi tarafından bu kadar çok ihlal ediliyorken, yeni bir anayasayı konuşmak zaman kaybı olur" ifadelerini kullandı.

Özel, hükümetin yeni Anayasa çalışmaları konusunda, Bir anayasa tartışmasının usulüne, yani şekline bile girmek için önce bana bunu teklif edenlerin mevcut anayasaya harfiyen uyuyor olması gerektiğini ifade ederek, iktidarın mevcut anayasaya uymadığını ifade etti.

“MEVCUT ANAYASAYA UYULDUKÇA BİZ O MASAYA YAKLAŞIRIZ”

Özgür Özel, anayasanın toplumsal mutabakat istediğini belirterek, kendisine oy verenlerin "neden gittin o masaya" diye kendisine soracağını ifade etti. Özel, "Toplumsal mutabakat yaratmanız lazım. (Onlar) Mevcut anayasaya uydukça biz o masaya yaklaşırız, mevcut anayasayı çiğnedikçe biz o masadan uzaklaşırız” ifadelerini kullandı.

"ANAYASALAR HER DOĞAN İÇİN YAPILIRKEN BİZİMKİ ERDOĞAN İÇİN YAPILIYOR"

"Anayasalar ‘her doğan’ için yapılır. Bizimki Erdoğan için yapıldığı için bu hale geldi" ifadelerini kullanan Özel, Eski anayasayla tam uyumun birinci olmazsa olmaz bakış açıları olduğunu, ikincisi yeni bir anayasa yapılacak dahi olsa mevcut anayasaya uymamanın üst düzeyde denetimi, müeyyideli yaptırımlarının olması gerektiğini, çok kötü bir pratikten geldiğimizi, Türkiye’nin bu yüzden çok şey kaybettiğini ifade etti.