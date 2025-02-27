Brunei'nin ticaret fazlasında keskin düşüş

İhracat rakamları, yıllık bazda %20,8 oranında düşüşle 1.155,4 milyon BND seviyesine indi. Özellikle mineral yakıt ihracatındaki %28,6'lık gerileme, toplam ihracatın düşmesinde büyük rol oynadı. Ülkenin ihracatında en büyük paya sahip olan ülkeler sırasıyla Avustralya (%22,1), Singapur (%16,5), Çin (%15,3), Güney Kore (%7,5), Japonya (%7,4) ve Tayvan (%7,0) olarak belirlendi.

Hong Kong ihracatında %0,1 büyüme

Öte yandan, ithalat da %10,1 oranında azalarak 786,6 milyon BND'ye düştü. İthalattaki bu azalma, mineral yakıtlar (%23,9), kimyasallar (%31,2) ve mamul ürünler (%14,5) kalemlerindeki keskin düşüşlerden kaynaklandı. İthalatta en büyük paya sahip ülkeler ise Malezya (%40,4), Birleşik Arap Emirlikleri (%13,6), Çin (%6,8), Avustralya (%5,5) ve Vietnam (%4,6) olarak sıralandı.

Vietnam'da Aralık 2024 enflasyonu 2.94% seviyesine ulaştı

2024 yılının tamamında ise Brunei, 2023'teki 4.758,2 milyon BND'lik ticaret fazlasından daha yüksek bir rakam olan 5.295,8 milyon BND'lik ticaret fazlası kaydetti. Yıllık bazda ihracat %1,9 oranında artarken, ithalat %2,6 oranında azaldı.

Brunei Ekonomik Planlama ve Kalkınma Dairesi'nin verilerine göre, ülkenin ticaret dengesi, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve özellikle enerji sektöründeki değişimlerden etkilenmeye devam ediyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde Brunei'nin ticaret performansını artırmak için ihracat pazarlarını çeşitlendirmesi ve ithalat bağımlılığını azaltması gerektiğini vurguluyor.