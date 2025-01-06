Vietnam'da Aralık 2024 enflasyonu 2.94% seviyesine ulaştı

Vietnam'da Aralık 2024'te yıllık enflasyon oranı, Kasım ayında kaydedilen 2.77%'den %2.94'e yükseldi. Bu, enflasyonun son 4 ayda gördüğü en yüksek seviyeyi işaret etti. Enflasyonun artmasında, özellikle konut, yapı malzemeleri, içecekler ve tütün gibi temel harcamaların etkisi büyük oldu. Konut ve yapı malzemeleri fiyatları, bir önceki aya göre 5.16% oranında artarken, içecekler ve tütün ürünlerinin fiyatları %2.4 oranında yükseldi.

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Ayrıca, giyim ve ayakkabı fiyatlarında da küçük bir artış gözlemlendi. Bu ürünlerin fiyatları, Kasım ayında %1.14 olan artış oranını %1.16'ya taşıdı. Ev aletleri ve sağlık hizmetleri gibi diğer önemli harcama kalemlerinde de artışlar yaşandı. Ev aletleri fiyatları %1.49, sağlık hizmetleri ve ilaç fiyatları ise %5.32 oranında arttı. Kültür, eğlence ve turizm sektörlerinde de fiyatlar %2.31 oranında yükseldi.

Bununla birlikte, ulaştırma fiyatlarındaki düşüş yavaşladı. Kasım ayında %3.3 oranında bir azalma gösteren ulaşım maliyetleri, Aralık ayında %0.89'luk bir azalmaya geriledi. Gıda ve içecek hizmetleri sektöründe fiyat artışı ise yavaşladı ve %3.87 olarak kaydedildi, bu oran Kasım ayında %4.12'ydi. Diğer mal ve hizmetlerde ise %6.89 olan artış, Kasım ayında %7 civarındaydı.

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Aralık ayı itibarıyla, çekirdek enflasyon oranı, değişken kalemler hariç tutulduğunda, %2.85'e yükseldi. Bu, son 10 ayın en yüksek çekirdek enflasyon oranı oldu. Bir önceki ayda ise çekirdek enflasyon oranı %2.77 idi. Kasım ayında aylık enflasyon oranı %0.13 iken, Aralık ayında bu oran %0.29'a çıkarak, tüketici fiyatlarında daha hızlı bir artışa işaret etti.

Vietnam'da Aralık 2024 itibarıyla yaşanan enflasyon artışı, özellikle konut ve yapı malzemeleri fiyatlarının yükselmesiyle dikkat çekiyor. Ülkedeki fiyat artışlarının daha da hızlanıp hızlanmayacağı, önümüzdeki aylarda enflasyonla mücadelede atılacak adımlara bağlı olacak.

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