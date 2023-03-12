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Bu 7 besin güç veriyor

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için dengeli beslenmek ve antioksidan besin öğelerini her gün düzenli almak gerekir. Diyet ve Beslenme Uzmanı Serap Güzel bahara sağlıklı girmeyi sağlayacak ve bağışıklık sistemini güçlendirecek 7 besini açıkladı…

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 08:08
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Bu 7 besin güce güç katıyor

Bu 7 besin güç veriyor
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OMEGA-3:
En değerli yağ olan omega-3 yağ asitleri bağışıklığınız, beyin ve sinir sisteminiz, psikolojiniz, kalp-damar sağlığınız için hayatınızda olmazsa olmaz bir besin öğesidir. Haftada mutlaka 2 gün balık yemeğe çalışın. Balık omega-3 dışında vücudunuzun üretmediği elzem aminoasitleri de içerir ki bunlar hücrelerinizin yenilenmesi ve yaşlanmaya karşın gereklidir.

BETA-GLUKAN:
Bir karbonhidrat türüdür ve sağlığımız için önemli faydaları vardır. Suda çözünen beta glukan hem bağırsak sağlığı hem bağışıklık için kuvvetli etkiler gösterir. Yulaf ve ekmek mayasında bulunan beta –glukan ticari olarak da piyasada bulunmaktadır. Ama siz beslenmenize yulafı ekleyerek de beta-glukan almış olursunuz. Yulaf kolesterol ve kan basıncını düşürür, glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekeri için de uygun bir karbonhidrattır. Yulafı kahvaltıda, ara öğünlerde veya kurabiyelerinizde kullanabilirsiniz.

OOLONG ÇAYI:
Çay bizim için doğru bir şekilde demlendiğinde ve uygun miktarda tüketildiğinde antioksidan etki gösterir ve içindeki fenolik bileşenlerin kronik hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır. Oolong çayının ise antioksidan etkisi çok daha fazladır, çünkü siyah çay ve yeşil çayın birleşimi gibi düşünebilirsiniz. Bağışıklığınız için sevdiğiniz bitki çaylarına oolong çayını eklemeyi unutmayın. Oolong çayı kafein içerir ama rooibus çayı kafein içermez. Rooibus çayının da antioksidan oranı yüksektir ve çocuklarınız için güvenle kullanabilirsiniz.

KEFİR:
Bağırsak sağlığımız demek bütün sağlığımız demektir. Bağırsaklarda ne kadar probiyotik bakteri varsa o kadar güçlü metabolizmamız olur. Probiyotik bakteriler yine antioksidanlar gibi her türlü hücre zararına karşı savaşan küçük canlılardır. Bu bakterileri arttırmak için prebiyotik besinler tüketmeliyiz. Kefir ve probiyotik yoğurt bu bakterilerden zengin besinlerdir. Bunun yanında muz, pırasa, enginar, sarımsak ve soğan da bu bakterilerin artmasını sağlar.

KIRMIZI MEYVELER:
Antioksidan miktarı yüksek besinlerdir. Kızılcık, pembe greyfurt, pancar, nar likopen ve antosiyanin içerir ve sadece bağışıklığınız değil, bazı kanser ve kalp hastalıklarına karşı da koruyucudur.

ZENCEFİL:
Keskin tadı ve aroması ile birçok yerde kullanabileceğiniz bir sebzedir. Solunum yollarını açıcı, sindirimi düzenleyici, toksin atıcı, gaz söktürücü ve antiseptik özellikleri vardır. Çorbalarda, taze olarak sebze yemeklerinde ve salatalarda kullanabilirsiniz.

ÇİNKO VE SELENYUM:
Bağışıklığınız için önemli minerallerdir. Selenyum deniz ürünleri, et, soğan ve sarımsakta bulunur. Çinko ise kabak çekirdeği başta olmak üzere yağlı tohumlar, hindi eti, kuzu eti, kuşkonmaz ve mantarda bulunur. Bu minerallerin antioksidan etkisi yüksektir ve vücudun toksinlere karşı savaşan hücrelerini güçlendirirler.

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