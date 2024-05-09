Cem Garipoğlu'nun otopsisi hakkında flaş iddia. Otopsiye giren bilirkişi trafik polisi çıktı

Münevver Karabulut’u öldüren ve cezaevindeyken intihar eden Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı.

Konuyla ilgili olarak Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir bilirkişinin trafik polisi olduğuna dair bir belge paylaştı.

Münevver Karabulut’u 3 Mart 2009 tarihinde öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri’de kaldığı koğuşta ölü halde bulunmuş; Garipoğlu’nun intihar ettiği açıklanmıştı.

Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönünde ortaya atılan iddialar sonrası Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmiş ancak bu talep Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmemişti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan Cem Garipoğlu’nun otopsi sırasında yapılan işlemlerine ait fotoğraflar ve video kayıtlarının hazırlanarak gönderilmesi istenirken dosyaya da bilirkişi atanmıştı.

“RAPORU TRAFİK POLİSİ HAZIRLADI”

Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişinin trafik polisi olduğu iddiası sonrası Garipoğlu’nun ölümü üzerine bir kez daha sis perdesi indi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından belge paylaşarak açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Olayın üzerinden 15 yıl geçtiğini anımsatan Epözdemir, bu süre içerisinde ATK, kolluk ve yargı süreçlerinde bir çok ihmal yaşandığını öne sürdü.

Epözdemir, Türkiye’nin bir haftadır Garipoğlu’nun adli tıptaki fotoğraflarını ve bilirkişi incelemesini konuştuğunu hatırlatarak, “Peki kim yaptı bu incelemeyi?” sorusunu sordu.

“Hepimiz Adli tıp uzmanı veya bir doktor demeliyiz. Fakat adli tıp görüntülerinin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan Trafik Polisi” diyen Epözdemir, bu raporum akademik ve bilimsel perspektifiyle saygınlığının tartışmalı olduğunu ifade etti.

Epözdemir, otopsi görüntülerinin dökümünün bir adli tıp uzmanı yerine trafik polisine yaptırılmasının “Hukuken ve fiilen kabul edilemez olduğunu” belirtip, “Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi” olacaklarını belirtti.